Более 10 российских захватчиков ликвидировали штурмовики 92-й бригады. ВИДЕО
Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали группу российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Сергій Малецький
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