РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10788 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 268 7

Более 10 российских захватчиков ликвидировали штурмовики 92-й бригады. ВИДЕО

Воины 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали группу российских захватчиков точными сбросами боеприпасов с дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Оператор ударного беспилотника ликвидировал оккупанта в поле на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3604) 92 отдельная штурмовая бригада (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класне відео .Слава Україні .
показать весь комментарий
09.09.2024 23:28 Ответить
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
09.09.2024 23:29 Ответить
на насілках навєрна акопная скрєпная жена...
показать весь комментарий
09.09.2024 23:33 Ответить
о! дякую. Це як казка на ніч.
показать весь комментарий
09.09.2024 23:35 Ответить
Зарплату выдали подонкам и чем больше калек, тем нагляднее кацапам будет видно куда они влезли.
показать весь комментарий
09.09.2024 23:45 Ответить
Ніколи не думав, що буду з такою зацікавленостю дивитись на знищених нелюдей.
показать весь комментарий
09.09.2024 23:57 Ответить
Нелегалам - по їпалу, під@расам - по мордасам.
показать весь комментарий
10.09.2024 00:31 Ответить
 
 