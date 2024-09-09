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Понад 10 російських загарбників ліквідували штурмовики 92 бригади. ВIДЕО

Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади ліквідували групу російських загарбників влучними скидами боєприпасів з дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Оператор ударного безпілотника ліквідував окупанта у полі на Харківщині. ВIДЕО

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ліквідація (3987) 92 окрема штурмова бригада (252)


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Класне відео .Слава Україні .
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09.09.2024 23:28 Відповісти
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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09.09.2024 23:29 Відповісти
на насілках навєрна акопная скрєпная жена...
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09.09.2024 23:33 Відповісти
о! дякую. Це як казка на ніч.
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09.09.2024 23:35 Відповісти
Зарплату выдали подонкам и чем больше калек, тем нагляднее кацапам будет видно куда они влезли.
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09.09.2024 23:45 Відповісти
Ніколи не думав, що буду з такою зацікавленостю дивитись на знищених нелюдей.
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09.09.2024 23:57 Відповісти
Нелегалам - по їпалу, під@расам - по мордасам.
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10.09.2024 00:31 Відповісти
 
 