Понад 10 російських загарбників ліквідували штурмовики 92 бригади. ВIДЕО
Воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади ліквідували групу російських загарбників влучними скидами боєприпасів з дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Сергій Малецький
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