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Оператор ударного безпілотника ліквідував окупанта у полі на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині оператор українського дрона підловив у полі самотнього окупанта і вже готувався завдати удару, як побратим випередив його та сам виконав цю роботу.

Відео екіпажу "Wait For Me" 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр дронами-камікадзе атакували танки Т-72 та Т-80 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

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ліквідація (3981) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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прикро. лише одного
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09.09.2024 22:26 Відповісти
Двоє на кацапа - це вже показник - дронів побільшало
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09.09.2024 22:29 Відповісти
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09.09.2024 22:36 Відповісти
А хочеш - я тебе висмію? Сама ненавидима лісниками тварина - ЛОСЬ ! Бо в зимовий час лось годується молодими пагонами сосни і знищує молоді соснові насадження! А це - "золота курка" лісівників. Раніше вони лося терпіли в угіддях - бо отримували гроші за ліцензії на відстріл. А зараз лось - у Червоній книзі. Доходу від нього нема. А "шкідництво " залишилося! Тому (по логіці) - футболку саме йому дарувать треба було!
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10.09.2024 02:34 Відповісти
Увидишь Джавдета - не трогай его. Он мой (с).
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09.09.2024 22:37 Відповісти
минус 1. Браво
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10.09.2024 07:33 Відповісти
 
 