Оператор ударного безпілотника ліквідував окупанта у полі на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині оператор українського дрона підловив у полі самотнього окупанта і вже готувався завдати удару, як побратим випередив його та сам виконав цю роботу.
Відео екіпажу "Wait For Me" 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Frol Fedoroff
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Валентин Коваль #587289
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