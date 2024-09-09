Оператор ударного безпілотника ліквідував окупанта у полі на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині оператор українського дрона підловив у полі самотнього окупанта і вже готувався завдати удару, як побратим випередив його та сам виконав цю роботу.

Відео екіпажу "Wait For Me" 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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