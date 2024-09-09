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Новости Видео Война
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Оператор ударного беспилотника ликвидировал оккупанта в поле на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине оператор украинского дрона подловил в поле одинокого оккупанта и уже готовился нанести удар, как побратим опередил его и сам выполнил эту работу.

Видео экипажа "Wait For Me" 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБр дронами-камикадзе атаковали танки Т-72 и Т-80 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

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ликвидация (3604) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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прикро. лише одного
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09.09.2024 22:26 Ответить
Двоє на кацапа - це вже показник - дронів побільшало
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09.09.2024 22:29 Ответить
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09.09.2024 22:36 Ответить
А хочеш - я тебе висмію? Сама ненавидима лісниками тварина - ЛОСЬ ! Бо в зимовий час лось годується молодими пагонами сосни і знищує молоді соснові насадження! А це - "золота курка" лісівників. Раніше вони лося терпіли в угіддях - бо отримували гроші за ліцензії на відстріл. А зараз лось - у Червоній книзі. Доходу від нього нема. А "шкідництво " залишилося! Тому (по логіці) - футболку саме йому дарувать треба було!
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10.09.2024 02:34 Ответить
Увидишь Джавдета - не трогай его. Он мой (с).
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09.09.2024 22:37 Ответить
минус 1. Браво
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10.09.2024 07:33 Ответить
 
 