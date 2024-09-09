Оператор ударного беспилотника ликвидировал оккупанта в поле на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине оператор украинского дрона подловил в поле одинокого оккупанта и уже готовился нанести удар, как побратим опередил его и сам выполнил эту работу.

Видео экипажа "Wait For Me" 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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