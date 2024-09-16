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Новости Видео Война
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Тело оккупанта вылетает из кустов и летит в воздухе с широко расставленными руками после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона с 3-й ОШБ точным ударом ликвидировал оккупанта, который находился в высоких зарослях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара БПЛА, тело оккупанта вылетело из кустов, поднялось в воздух на несколько метров и упало на землю, пролетев вращаясь несколько метров с широко расставленными руками.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр перехватили вражескую пехоту на Харьковщине и уничтожили танк, миномет и состав БК оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+18
Руками показує наскільки він радии
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16.09.2024 09:31
+8
Трохи не долетів до рідних боліт...
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16.09.2024 09:35
+5
Ще й касеткою накрило!
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16.09.2024 09:32
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Руками показує наскільки він радии
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16.09.2024 09:31 Ответить
Ще й касеткою накрило!
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16.09.2024 09:32 Ответить
Дрон від спільноти Стерненка...
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16.09.2024 09:41 Ответить
Акробатіка!
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16.09.2024 09:32 Ответить
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16.09.2024 13:42 Ответить
Еквiлiбристика.
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17.09.2024 16:50 Ответить
типо, кацапы устойчиво держат равновесие двухсотого.
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17.09.2024 16:53 Ответить
Можна було відосік для REDBULL зняти🥳
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16.09.2024 09:33 Ответить
Ех, ще б трохи то й в ''рідні *****'' залетів би.
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16.09.2024 09:34 Ответить
Трохи не долетів до рідних боліт...
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16.09.2024 09:35 Ответить
Гойда, прилетіла рашисту!
Смерть убивцям мацковським!!
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16.09.2024 09:35 Ответить
Вечнаго польота.
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16.09.2024 09:42 Ответить
Один квадрік приземлився, другий - одразу злетів, втім, ненадовго.
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16.09.2024 09:44 Ответить
якщо хвуйло-стерх
той усі підхвуйловнікі дятли
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16.09.2024 09:51 Ответить
То він на радощях в обійма кобзона.
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16.09.2024 09:54 Ответить
Подавайте на параолімпіаду новий вид спорту - Стрибки в землю (після піздюліни)
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16.09.2024 09:55 Ответить
Лебедем злетів на концерт кобздона.
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16.09.2024 09:56 Ответить
пощастило кацапу, впав на м'яку траву😃
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16.09.2024 10:11 Ответить
Ех пролетіла квартина на печерських пагорбах,за то манька з ладою
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16.09.2024 10:18 Ответить
Скорше, з торбою пєльмєнєй. Бо кацапо-автопром навряд чи в змозі потягти забезпечення аж стількох маньок "ладами".
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16.09.2024 21:10 Ответить
...а с другой стороны, наши же уже в Тольятти разбомбили Автоваз.
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17.09.2024 17:12 Ответить
Ну... не знаю, чи розбомбили, чи тільки по ньому добряче ********.
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17.09.2024 21:20 Ответить
Новий вид - москаль літаючий (Moscoviticum volans)
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16.09.2024 10:21 Ответить
Надіюся - не сильно забився?...
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16.09.2024 10:23 Ответить
Сергій Бубка нервово курить в куточку , всі його рекорди побив якийсь недорозвинутий москаль.
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16.09.2024 10:55 Ответить
Просмотерел 3и раза их было двое
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16.09.2024 11:03 Ответить
Бг-ггг... Старпом, каароч, рогатый, так бы и говорил... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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17.09.2024 17:14 Ответить
Красиво, правда ж
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17.09.2024 17:54 Ответить
Народжений повзати літає в дзьобі. Але тільки один раз.
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16.09.2024 16:47 Ответить
повезло парамошкє, здох відразу.
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16.09.2024 16:55 Ответить

О-о-о!!!
Це - бімба!
Негайно подати того орка на номінування до Премії Дарвіна! Він має просто чудові шанси - настільки гепічно мало кому вдавалось закобзонитися... та ще й на камеру!
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16.09.2024 21:06 Ответить
пів оберта сальтухи не докрутив, прийшлось на руки приземлитись.
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17.09.2024 01:55 Ответить
 
 