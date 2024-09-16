Тело оккупанта вылетает из кустов и летит в воздухе с широко расставленными руками после удара украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона с 3-й ОШБ точным ударом ликвидировал оккупанта, который находился в высоких зарослях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара БПЛА, тело оккупанта вылетело из кустов, поднялось в воздух на несколько метров и упало на землю, пролетев вращаясь несколько метров с широко расставленными руками.

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