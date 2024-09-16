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Тіло окупанта вилітає із кущів і летить у повітрі з широко розставленими руками після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 3-ї ОШБ влучним ударом ліквідував окупанта, який перебував у високих зарослях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару БПЛА, тіло окупанта вилетіло із кущів, здійнялося у повітря на кілька метрів і упало на землю, пролетівши обертаючись кілька метрів із широко розставленими руками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр ліквідували солдата РФ: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4762) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Топ коментарі
+18
Руками показує наскільки він радии
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16.09.2024 09:31
+8
Трохи не долетів до рідних боліт...
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16.09.2024 09:35
+5
Ще й касеткою накрило!
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16.09.2024 09:32
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Руками показує наскільки він радии
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16.09.2024 09:31 Відповісти
Ще й касеткою накрило!
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16.09.2024 09:32 Відповісти
Дрон від спільноти Стерненка...
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16.09.2024 09:41 Відповісти
Акробатіка!
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16.09.2024 09:32 Відповісти
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16.09.2024 13:42 Відповісти
Еквiлiбристика.
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17.09.2024 16:50 Відповісти
типо, кацапы устойчиво держат равновесие двухсотого.
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17.09.2024 16:53 Відповісти
Можна було відосік для REDBULL зняти🥳
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16.09.2024 09:33 Відповісти
Ех, ще б трохи то й в ''рідні *****'' залетів би.
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16.09.2024 09:34 Відповісти
Трохи не долетів до рідних боліт...
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16.09.2024 09:35 Відповісти
Гойда, прилетіла рашисту!
Смерть убивцям мацковським!!
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16.09.2024 09:35 Відповісти
Вечнаго польота.
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16.09.2024 09:42 Відповісти
Один квадрік приземлився, другий - одразу злетів, втім, ненадовго.
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16.09.2024 09:44 Відповісти
якщо хвуйло-стерх
той усі підхвуйловнікі дятли
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16.09.2024 09:51 Відповісти
То він на радощях в обійма кобзона.
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16.09.2024 09:54 Відповісти
Подавайте на параолімпіаду новий вид спорту - Стрибки в землю (після піздюліни)
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16.09.2024 09:55 Відповісти
Лебедем злетів на концерт кобздона.
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16.09.2024 09:56 Відповісти
пощастило кацапу, впав на м'яку траву😃
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16.09.2024 10:11 Відповісти
Ех пролетіла квартина на печерських пагорбах,за то манька з ладою
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16.09.2024 10:18 Відповісти
Скорше, з торбою пєльмєнєй. Бо кацапо-автопром навряд чи в змозі потягти забезпечення аж стількох маньок "ладами".
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16.09.2024 21:10 Відповісти
...а с другой стороны, наши же уже в Тольятти разбомбили Автоваз.
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17.09.2024 17:12 Відповісти
Ну... не знаю, чи розбомбили, чи тільки по ньому добряче ********.
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17.09.2024 21:20 Відповісти
Новий вид - москаль літаючий (Moscoviticum volans)
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16.09.2024 10:21 Відповісти
Надіюся - не сильно забився?...
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16.09.2024 10:23 Відповісти
Сергій Бубка нервово курить в куточку , всі його рекорди побив якийсь недорозвинутий москаль.
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16.09.2024 10:55 Відповісти
Просмотерел 3и раза их было двое
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16.09.2024 11:03 Відповісти
Бг-ггг... Старпом, каароч, рогатый, так бы и говорил... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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17.09.2024 17:14 Відповісти
Красиво, правда ж
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17.09.2024 17:54 Відповісти
Народжений повзати літає в дзьобі. Але тільки один раз.
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16.09.2024 16:47 Відповісти
повезло парамошкє, здох відразу.
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16.09.2024 16:55 Відповісти

О-о-о!!!
Це - бімба!
Негайно подати того орка на номінування до Премії Дарвіна! Він має просто чудові шанси - настільки гепічно мало кому вдавалось закобзонитися... та ще й на камеру!
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16.09.2024 21:06 Відповісти
пів оберта сальтухи не докрутив, прийшлось на руки приземлитись.
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17.09.2024 01:55 Відповісти
 
 