Тіло окупанта вилітає із кущів і летить у повітрі з широко розставленими руками після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 3-ї ОШБ влучним ударом ліквідував окупанта, який перебував у високих зарослях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару БПЛА, тіло окупанта вилетіло із кущів, здійнялося у повітря на кілька метрів і упало на землю, пролетівши обертаючись кілька метрів із широко розставленими руками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 3 ОШБр ліквідували солдата РФ: тіло загарбника зробило сальто у повітрі. ВIДЕО