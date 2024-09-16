Тіло окупанта вилітає із кущів і летить у повітрі з широко розставленими руками після удару українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із 3-ї ОШБ влучним ударом ліквідував окупанта, який перебував у високих зарослях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що після удару БПЛА, тіло окупанта вилетіло із кущів, здійнялося у повітря на кілька метрів і упало на землю, пролетівши обертаючись кілька метрів із широко розставленими руками.
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Топ коментарі
+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.09.2024 09:31
+8 Антип61
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+5 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар16.09.2024 09:32
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Смерть убивцям мацковським!!
той усі підхвуйловнікі дятли
О-о-о!!!
Це - бімба!
Негайно подати того орка на номінування до Премії Дарвіна! Він має просто чудові шанси - настільки гепічно мало кому вдавалось закобзонитися... та ще й на камеру!