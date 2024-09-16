Почему армии не дают "Мавики"? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о проблемах поставок государством дронов и беспилотников в Вооруженные силы Украины.
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+28 Геннадій Нанкевич #583653
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+10 Александр Иванов #442761
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ціна... не можливо там буде х2 чи х3 намалювати тому що є ціна конкурента
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
Знаєш, що це означає цей "крилатий вислів"? "Посмішку з кутніми зубами видно дише у мертвого черепа......
Потім, намагались вплинути на саморганізованість волонтерів. Не замінити, а контролювати.
Потім не могли стартаперів відокремити від реєстрів, і прилітало по засвідчення адрес. Тому що всі, від пожежників до енергетиків шукають де б наповнити кишені.
Потім, розмитнення комплектуючих..
Потім, обмеження суми на картках...
Це диверсія, і вона пливе далі!
Сірко виплив, але це крило та розвідувального типу.