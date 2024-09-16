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Почему армии не дают "Мавики"? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о проблемах поставок государством дронов и беспилотников в Вооруженные силы Украины.

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Автор: 

беспилотник (3649) Бутусов Юрий (4369) дроны (3980)


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Топ комментарии
+28
Тому що ЗЕ зрадник, що кому ще не зрозуміло?
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16.09.2024 20:37
+14
https://t.me/PresidentPoroshenko/10634 Петро Порошенко :
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
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16.09.2024 22:04
+10
Знайомий робив на зборці дуже важливих речей, незважаючі на бронь, його схопили і напевно вже муштрують з нього піхотинця,що робити? Вважаю що це діверсія проти власних виробників приладів для Перемоги України!
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16.09.2024 20:48
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Правила форума Совет форумчан
Тому що ЗЕ зрадник, що кому ще не зрозуміло?
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16.09.2024 20:37 Ответить
На додачу китайці обмежили комплектуючі для України.
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16.09.2024 20:59 Ответить
Взагалі то китайці можуть лише обмежити постачання готових модулів. А мікросхеми без проблем купуються у виробника, зазвичай це Філіпіни...
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17.09.2024 09:30 Ответить
Невжє ще до ДУЖЄ розумних, які агітували і були в захваті від « найпотужнішого брехуна голхвастова 🤢» так і не дійшло , що Зеленський - поплічник путлера ? Цє він , відводив війська з укріплених позицій , розміновував , закривав ракетні програми , скоротив ЗСУ, заборонив зовнішню розвідку, призначив Деркача, ТАТАРОВА, ермака, Баканова ,Кулініча , Наумова КРИШУЄ АГЕНТА ФСБ ПОРНОВА, Арестовіча ……… як що Цє не ЗРАДА ,в нормальних Країнах ЗЕОМУДАЛО ВЖЄ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗДАЧІ цемахаі ВАГНЕРГЕЙТУ вжє б був засуджен на ДОВІЧНЕ з конфіскацією вкрадених грошей Бенедикт Каламоем
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17.09.2024 11:13 Ответить
Недоумок, а не зрадник, хоча незрозуміло що у кінцевому гірше.
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17.09.2024 11:38 Ответить
Треба було колись думати а що зараз ....
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16.09.2024 20:41 Ответить
" У кожного злочину є Ім'я та Прізвище..?!" 5та колона "руліт"?! -ОП, ДБР, СБУ,патріоти де ВИ? Війна ж?!
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16.09.2024 20:59 Ответить
ЗЕіуду під трибунал, коли Залужний іпатріоти громадяни своїми життями вітстоювали незалежність ! А зараз виявилось , що один Татаров ,відстояв Київ повбивавши» чиченців» Як таку галіматью сприймають люди , якщо вони не зомбі ? БРЕХНЯ І ВІДВОЛІКАННЯ ВІД ЗРАДИ ЗЕІУДИ - злочин , гірший за терроризм
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17.09.2024 11:21 Ответить
Тому що мільйон дронів вже закінчився...
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16.09.2024 20:42 Ответить
Так скільки з мільйона дронів отримає армія?9
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16.09.2024 20:44 Ответить
Потому что закупают Рошель Сенатор с откатом! Вот и нет денег на мавикм
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16.09.2024 20:46 Ответить
А що потужні менеджери будуть з цього мати, це ж їх головне особисте питання.
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16.09.2024 20:47 Ответить
Знайомий робив на зборці дуже важливих речей, незважаючі на бронь, його схопили і напевно вже муштрують з нього піхотинця,що робити? Вважаю що це діверсія проти власних виробників приладів для Перемоги України!
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16.09.2024 20:48 Ответить
" У кожного злочину є Ім'я та Прізвище..?!" 5та колона "руліт"?! -ОП, ДБР, СБУ,патріоти де ВИ? Війна ж?!
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16.09.2024 21:01 Ответить
18 млрд на 200 тис за мавік це 90 000 штук, по 7500 на місяць. Скільки в нас там бригад? 60-70. Ну то по 100 мавіків на бригаду. Не густо але хоч щось
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16.09.2024 21:11 Ответить
Дрони рівня мавік можна виробляти і в нас при нормальному підходу до виробництва... просто мабуть це нікому не цікаво з однієї причини...

ціна... не можливо там буде х2 чи х3 намалювати тому що є ціна конкурента
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16.09.2024 21:15 Ответить
Інше питання що є ризик залежності від одного виробника. Необхідні власні розробки аналогів мавіків і аутелів
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16.09.2024 21:16 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10634 Петро Порошенко :
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
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16.09.2024 22:04 Ответить
Журналістів у 2019-му мало цікавило що саме буде робити монополія Зелених Клептоманів при владі. Дуже цікаво було грати в гру- " чоботом по Порошенку". І дуже смішно було, сміємося тепер всі...
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17.09.2024 11:42 Ответить
Ага! "Сміємось"... "На кутні".....
Знаєш, що це означає цей "крилатий вислів"? "Посмішку з кутніми зубами видно дише у мертвого черепа......
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17.09.2024 13:53 Ответить
ответ простой, потому что мавик 3 стоит 2000$, а на войне всё равно что использовать, шана ему одна, всё равно сгорит или рэбом подавят и заберут на разборку, не дешёвое и дорогое удовольствие, снимать видео для наблюдения в 5.1К разрешении? Вы смеётесь? это что свадьба? за 2 года силы беспилотных систем и оборонпром должны же были придумать решение? или их инженеры на зарплату покупают радиодетали с алиэкспресс и после тестов подают заявки на внедрение?
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16.09.2024 23:03 Ответить
Поправка - Мавик с тепловизором стоит в опте от 7100$, в войска приходит уже по 8800-9500, накрутка - єто типа на "перепрошивку"
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17.09.2024 09:33 Ответить
Треба закуповувати не самі Мавікі, а комплектуючі деталі і збирати дрони в Україні. Причому зі своїм програмним забезпеченням - щоб рашисти не глушили.
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16.09.2024 23:10 Ответить
Все починалось з міністерство експорту, що вирішило вплинути на імпорт. І зробила із товаром подвійного призначення.
Потім, намагались вплинути на саморганізованість волонтерів. Не замінити, а контролювати.
Потім не могли стартаперів відокремити від реєстрів, і прилітало по засвідчення адрес. Тому що всі, від пожежників до енергетиків шукають де б наповнити кишені.
Потім, розмитнення комплектуючих..
Потім, обмеження суми на картках...
Це диверсія, і вона пливе далі!
Сірко виплив, але це крило та розвідувального типу.
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17.09.2024 00:35 Ответить
А навіщо? Для цього є ухилянти, які щомісяця висилають страшені гроші на ці мавіки. Тому зеленому під.ру немає чого турбуватись.
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17.09.2024 00:53 Ответить
відтепер нехай турбується бо залетить йому прямо в спальню чи вбиральню де він весь час сидить.
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17.09.2024 08:56 Ответить
 
 