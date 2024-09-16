УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11320 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 122 30

Чому армії не дають "Мавіки"? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про проблеми постачання державою дронів та безпілотників у Збройні сили України.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4211) Бутусов Юрій (3598) дрони (4765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Тому що ЗЕ зрадник, що кому ще не зрозуміло?
показати весь коментар
16.09.2024 20:37
+14
https://t.me/PresidentPoroshenko/10634 Петро Порошенко :
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
показати весь коментар
16.09.2024 22:04
+10
Знайомий робив на зборці дуже важливих речей, незважаючі на бронь, його схопили і напевно вже муштрують з нього піхотинця,що робити? Вважаю що це діверсія проти власних виробників приладів для Перемоги України!
показати весь коментар
16.09.2024 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що ЗЕ зрадник, що кому ще не зрозуміло?
показати весь коментар
16.09.2024 20:37 Відповісти
На додачу китайці обмежили комплектуючі для України.
показати весь коментар
16.09.2024 20:59 Відповісти
Взагалі то китайці можуть лише обмежити постачання готових модулів. А мікросхеми без проблем купуються у виробника, зазвичай це Філіпіни...
показати весь коментар
17.09.2024 09:30 Відповісти
Невжє ще до ДУЖЄ розумних, які агітували і були в захваті від « найпотужнішого брехуна голхвастова 🤢» так і не дійшло , що Зеленський - поплічник путлера ? Цє він , відводив війська з укріплених позицій , розміновував , закривав ракетні програми , скоротив ЗСУ, заборонив зовнішню розвідку, призначив Деркача, ТАТАРОВА, ермака, Баканова ,Кулініча , Наумова КРИШУЄ АГЕНТА ФСБ ПОРНОВА, Арестовіча ……… як що Цє не ЗРАДА ,в нормальних Країнах ЗЕОМУДАЛО ВЖЄ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЗДАЧІ цемахаі ВАГНЕРГЕЙТУ вжє б був засуджен на ДОВІЧНЕ з конфіскацією вкрадених грошей Бенедикт Каламоем
показати весь коментар
17.09.2024 11:13 Відповісти
Недоумок, а не зрадник, хоча незрозуміло що у кінцевому гірше.
показати весь коментар
17.09.2024 11:38 Відповісти
Треба було колись думати а що зараз ....
показати весь коментар
16.09.2024 20:41 Відповісти
" У кожного злочину є Ім'я та Прізвище..?!" 5та колона "руліт"?! -ОП, ДБР, СБУ,патріоти де ВИ? Війна ж?!
показати весь коментар
16.09.2024 20:59 Відповісти
ЗЕіуду під трибунал, коли Залужний іпатріоти громадяни своїми життями вітстоювали незалежність ! А зараз виявилось , що один Татаров ,відстояв Київ повбивавши» чиченців» Як таку галіматью сприймають люди , якщо вони не зомбі ? БРЕХНЯ І ВІДВОЛІКАННЯ ВІД ЗРАДИ ЗЕІУДИ - злочин , гірший за терроризм
показати весь коментар
17.09.2024 11:21 Відповісти
Тому що мільйон дронів вже закінчився...
показати весь коментар
16.09.2024 20:42 Відповісти
Так скільки з мільйона дронів отримає армія?9
показати весь коментар
16.09.2024 20:44 Відповісти
Потому что закупают Рошель Сенатор с откатом! Вот и нет денег на мавикм
показати весь коментар
16.09.2024 20:46 Відповісти
А що потужні менеджери будуть з цього мати, це ж їх головне особисте питання.
показати весь коментар
16.09.2024 20:47 Відповісти
Знайомий робив на зборці дуже важливих речей, незважаючі на бронь, його схопили і напевно вже муштрують з нього піхотинця,що робити? Вважаю що це діверсія проти власних виробників приладів для Перемоги України!
показати весь коментар
16.09.2024 20:48 Відповісти
" У кожного злочину є Ім'я та Прізвище..?!" 5та колона "руліт"?! -ОП, ДБР, СБУ,патріоти де ВИ? Війна ж?!
показати весь коментар
16.09.2024 21:01 Відповісти
18 млрд на 200 тис за мавік це 90 000 штук, по 7500 на місяць. Скільки в нас там бригад? 60-70. Ну то по 100 мавіків на бригаду. Не густо але хоч щось
показати весь коментар
16.09.2024 21:11 Відповісти
Дрони рівня мавік можна виробляти і в нас при нормальному підходу до виробництва... просто мабуть це нікому не цікаво з однієї причини...

ціна... не можливо там буде х2 чи х3 намалювати тому що є ціна конкурента
показати весь коментар
16.09.2024 21:15 Відповісти
Інше питання що є ризик залежності від одного виробника. Необхідні власні розробки аналогів мавіків і аутелів
показати весь коментар
16.09.2024 21:16 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10634 Петро Порошенко :
Сьогодні ми на складі, куди приїжджає наша допомога перед тим, як потрапити до рук військових.
Нещодавно один відомий блогер і військовий розповів, що за останній місяць держава передала до Збройних Сил України лише 50 тепловізійних «Мавіків». Кілька годин тому ми розвантажили 80 таких дронів, що на 50% більше за закупівлю держави ЗА ОСТАННІ 30 ДНІВ.
Також тут мікросхеми для виробництва 2000 «Ванільних цукорків», які допомагають нашим військовим виявляти ворожі дрони на їх підльоті до українських позицій. Ми вже передали тисячу штук та зовсім скоро очікуємо на ще одну партію деталей для їх виробництва. У наших найближчих планах - добити позначку у 5000 «Цукорків».
Уже зовсім скоро наша допомога поїде до підрозділів, що несуть службу на різних гарячих напрямках. Бо хлопці потребують забезпечення тут і зараз, а наше завдання - зробити все, щоб допомогти їм відбити російську навалу.
Починаючи з січня 2024 року, ми завезли та передали військовим 40'000 FPV-дронів, 1000 «Цукорків», а також 1500 денних та 260 нічних «Мавіків». Загальна вартість всієї цієї техніки - 800'000'000 гривень.
Вкотре закликаю державу: наздоганяйте!
показати весь коментар
16.09.2024 22:04 Відповісти
Журналістів у 2019-му мало цікавило що саме буде робити монополія Зелених Клептоманів при владі. Дуже цікаво було грати в гру- " чоботом по Порошенку". І дуже смішно було, сміємося тепер всі...
показати весь коментар
17.09.2024 11:42 Відповісти
Ага! "Сміємось"... "На кутні".....
Знаєш, що це означає цей "крилатий вислів"? "Посмішку з кутніми зубами видно дише у мертвого черепа......
показати весь коментар
17.09.2024 13:53 Відповісти
ответ простой, потому что мавик 3 стоит 2000$, а на войне всё равно что использовать, шана ему одна, всё равно сгорит или рэбом подавят и заберут на разборку, не дешёвое и дорогое удовольствие, снимать видео для наблюдения в 5.1К разрешении? Вы смеётесь? это что свадьба? за 2 года силы беспилотных систем и оборонпром должны же были придумать решение? или их инженеры на зарплату покупают радиодетали с алиэкспресс и после тестов подают заявки на внедрение?
показати весь коментар
16.09.2024 23:03 Відповісти
Поправка - Мавик с тепловизором стоит в опте от 7100$, в войска приходит уже по 8800-9500, накрутка - єто типа на "перепрошивку"
показати весь коментар
17.09.2024 09:33 Відповісти
Треба закуповувати не самі Мавікі, а комплектуючі деталі і збирати дрони в Україні. Причому зі своїм програмним забезпеченням - щоб рашисти не глушили.
показати весь коментар
16.09.2024 23:10 Відповісти
Все починалось з міністерство експорту, що вирішило вплинути на імпорт. І зробила із товаром подвійного призначення.
Потім, намагались вплинути на саморганізованість волонтерів. Не замінити, а контролювати.
Потім не могли стартаперів відокремити від реєстрів, і прилітало по засвідчення адрес. Тому що всі, від пожежників до енергетиків шукають де б наповнити кишені.
Потім, розмитнення комплектуючих..
Потім, обмеження суми на картках...
Це диверсія, і вона пливе далі!
Сірко виплив, але це крило та розвідувального типу.
показати весь коментар
17.09.2024 00:35 Відповісти
А навіщо? Для цього є ухилянти, які щомісяця висилають страшені гроші на ці мавіки. Тому зеленому під.ру немає чого турбуватись.
показати весь коментар
17.09.2024 00:53 Відповісти
відтепер нехай турбується бо залетить йому прямо в спальню чи вбиральню де він весь час сидить.
показати весь коментар
17.09.2024 08:56 Відповісти
 
 