Чому армії не дають "Мавіки"? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про проблеми постачання державою дронів та безпілотників у Збройні сили України.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чому здають Покровськ? | Юрій Бутусов. ВIДЕО