Разорванные тела российских пехотинцев валяются в посадке. ВИДЕО 18+

Пилоты взвода БАК "Аркан" 108 отдельного горно-штурмового батальона ликвидировали группу российской пехоты точными сбросами боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

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