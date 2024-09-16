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Разорванные тела российских пехотинцев валяются в посадке. ВИДЕО 18+

Пилоты взвода БАК "Аркан" 108 отдельного горно-штурмового батальона ликвидировали группу российской пехоты точными сбросами боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Украинские защитники уничтожили МТЛБ, пушки, минометы, бронированную машину оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) ликвидация (3604)


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Топ комментарии
+20
Рекомендується для зміцнення психоемоційного стану. Ось, я виправив це.
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16.09.2024 23:32
+7
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.09.2024 23:33
+7
Наймиліше, як ото воно поранене ґранату під животика собі кладе: бо далі буде ше болячіше, а санітарів на тих полях не водиться. Рікаміндуєм к прасмотру всєм барцам протів укрофашизма, шоби всігда помнілі: своіх нє бросаєм.
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17.09.2024 00:04
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Рекомендується для зміцнення психоемоційного стану. Ось, я виправив це.
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16.09.2024 23:32 Ответить
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
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16.09.2024 23:33 Ответить
Лежит боец - не справился с атакой
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16.09.2024 23:32 Ответить
копытамi пораскiнул, наразi.
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16.09.2024 23:37 Ответить
++++++++++++++++++++
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16.09.2024 23:34 Ответить
плюс улетiв взводу БАК "Аркан"
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16.09.2024 23:39 Ответить
Пісня хороша..Хто виконавець?
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16.09.2024 23:42 Ответить
епічно ховався за деревом лапоть... ось дивуюся - ці заробітчане цікавилися в мережі тим, що їм світить за їхні аграмадниє мільони.... там що, справді в головах вата? Життя закінчити за папірці, за які можна придбати максимум херову залізяку у вигляді автомобіля... чи вони всі вважають себе вічними? Ну сили собі, ковтай шмурдяк і трахай кістляву свою бабу по синьці... що ти хотів отримати? Так саме - як славетні жителі бамбасу - хватіт корміть Європу... годівники, *****
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16.09.2024 23:44 Ответить
Годівниці котів і собак своїм мертвим тілом як виявилося. А скільки було говору в них. Годівники нахлєбніков із Євросоюза - писали вони. Реальність виявилася такою як на відер, де трупи окупантів і їх прислужників пожирають коти та собаки.
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16.09.2024 23:51 Ответить
Не хочу псувати радість від споглядання мертвих свиноокупантів, але ... точно так само валяються і українці поки їх не заберуть. А забрати померлих з передової вдасться ой як не одразу.
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16.09.2024 23:48 Ответить
Наймиліше, як ото воно поранене ґранату під животика собі кладе: бо далі буде ше болячіше, а санітарів на тих полях не водиться. Рікаміндуєм к прасмотру всєм барцам протів укрофашизма, шоби всігда помнілі: своіх нє бросаєм.
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17.09.2024 00:04 Ответить
це порціонна подача для лисиць та собак.
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17.09.2024 00:18 Ответить
Так выглядят настоящие денацификация и декацапизация.
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17.09.2024 01:30 Ответить
Шо ш ета тварітса та такоє
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17.09.2024 01:31 Ответить
Лишилось лише ще правду про наших писати….✍️😢
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17.09.2024 06:08 Ответить
 
 