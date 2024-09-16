Разорванные тела российских пехотинцев валяются в посадке. ВИДЕО 18+
Пилоты взвода БАК "Аркан" 108 отдельного горно-штурмового батальона ликвидировали группу российской пехоты точными сбросами боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Оперативний ЗСУ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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