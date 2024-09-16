УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10959 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 349 15

Розірвані тіла російських піхотинців валяються у посадці. ВIДЕО 18+

Пілоти взводу БАК "Аркан" 108 окремого гірсько-штурмового батальйону ліквідували групу російської піхоти влучними скидами боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Увага! не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Момент удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню російських солдатів, які підвозили боєприпаси на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Рекомендується для зміцнення психоемоційного стану. Ось, я виправив це.
показати весь коментар
16.09.2024 23:32
+7
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
16.09.2024 23:33
+7
Наймиліше, як ото воно поранене ґранату під животика собі кладе: бо далі буде ше болячіше, а санітарів на тих полях не водиться. Рікаміндуєм к прасмотру всєм барцам протів укрофашизма, шоби всігда помнілі: своіх нє бросаєм.
показати весь коментар
17.09.2024 00:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рекомендується для зміцнення психоемоційного стану. Ось, я виправив це.
показати весь коментар
16.09.2024 23:32 Відповісти
Все вірно 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
16.09.2024 23:33 Відповісти
Лежит боец - не справился с атакой
показати весь коментар
16.09.2024 23:32 Відповісти
копытамi пораскiнул, наразi.
показати весь коментар
16.09.2024 23:37 Відповісти
++++++++++++++++++++
показати весь коментар
16.09.2024 23:34 Відповісти
плюс улетiв взводу БАК "Аркан"
показати весь коментар
16.09.2024 23:39 Відповісти
Пісня хороша..Хто виконавець?
показати весь коментар
16.09.2024 23:42 Відповісти
епічно ховався за деревом лапоть... ось дивуюся - ці заробітчане цікавилися в мережі тим, що їм світить за їхні аграмадниє мільони.... там що, справді в головах вата? Життя закінчити за папірці, за які можна придбати максимум херову залізяку у вигляді автомобіля... чи вони всі вважають себе вічними? Ну сили собі, ковтай шмурдяк і трахай кістляву свою бабу по синьці... що ти хотів отримати? Так саме - як славетні жителі бамбасу - хватіт корміть Європу... годівники, *****
показати весь коментар
16.09.2024 23:44 Відповісти
Годівниці котів і собак своїм мертвим тілом як виявилося. А скільки було говору в них. Годівники нахлєбніков із Євросоюза - писали вони. Реальність виявилася такою як на відер, де трупи окупантів і їх прислужників пожирають коти та собаки.
показати весь коментар
16.09.2024 23:51 Відповісти
Не хочу псувати радість від споглядання мертвих свиноокупантів, але ... точно так само валяються і українці поки їх не заберуть. А забрати померлих з передової вдасться ой як не одразу.
показати весь коментар
16.09.2024 23:48 Відповісти
Наймиліше, як ото воно поранене ґранату під животика собі кладе: бо далі буде ше болячіше, а санітарів на тих полях не водиться. Рікаміндуєм к прасмотру всєм барцам протів укрофашизма, шоби всігда помнілі: своіх нє бросаєм.
показати весь коментар
17.09.2024 00:04 Відповісти
це порціонна подача для лисиць та собак.
показати весь коментар
17.09.2024 00:18 Відповісти
Так выглядят настоящие денацификация и декацапизация.
показати весь коментар
17.09.2024 01:30 Відповісти
Шо ш ета тварітса та такоє
показати весь коментар
17.09.2024 01:31 Відповісти
Лишилось лише ще правду про наших писати….✍️😢
показати весь коментар
17.09.2024 06:08 Відповісти
 
 