Розірвані тіла російських піхотинців валяються у посадці. ВIДЕО 18+
Пілоти взводу БАК "Аркан" 108 окремого гірсько-штурмового батальйону ліквідували групу російської піхоти влучними скидами боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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