Тела оккупантов валяются на полигоне оккупированной Донетчины после атаки РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой засняты тела ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что это результат удара РСЗО "HIMARS" по скоплению оккупантов на полигоне в оккупированной части Донецкой области. В соцсетях отмечается, что уничтожено около 50 оккупантов.

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