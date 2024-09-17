Тела оккупантов валяются на полигоне оккупированной Донетчины после атаки РСЗО "HIMARS". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой засняты тела ликвидированных оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что это результат удара РСЗО "HIMARS" по скоплению оккупантов на полигоне в оккупированной части Донецкой области. В соцсетях отмечается, что уничтожено около 50 оккупантов.
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