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Тела оккупантов валяются на полигоне оккупированной Донетчины после атаки РСЗО "HIMARS". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой засняты тела ликвидированных оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации уверяет, что это результат удара РСЗО "HIMARS" по скоплению оккупантов на полигоне в оккупированной части Донецкой области. В соцсетях отмечается, что уничтожено около 50 оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж РСЗО "HIMARS" накрывает кассетными снарядами группу россиян, которые направляются на переправу через реку Сейм на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19249) уничтожение (6938) Донецкая область (9665) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+36
Це за зарізаного українського військовополоненого,підари.
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17.09.2024 11:21
+33
Ну во первых ето красиво
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17.09.2024 11:20
+30
ва втарих-покращує настрій...
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17.09.2024 11:33
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Ну во первых ето красиво
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17.09.2024 11:20 Ответить
ва втарих-покращує настрій...
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17.09.2024 11:33 Ответить
Головне - це правильно!
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17.09.2024 11:48 Ответить
і нє ізбєжно
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17.09.2024 12:19 Ответить
Це за зарізаного українського військовополоненого,підари.
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17.09.2024 11:21 Ответить
Більше трьох не збиратися - бо кукен - квакен
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17.09.2024 11:22 Ответить
Мотоцикл неушкоджений.
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17.09.2024 11:24 Ответить
Ну можливо він під'їхав попозжей
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17.09.2024 11:58 Ответить
Тут комплект 200 і біла Лада. Святий Хаймарс
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17.09.2024 11:26 Ответить
Гарно... Дуже гарно...
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17.09.2024 11:29 Ответить
Що таке полігон? Місце тренування та здачі екзаменів! У 60-ті невиправним "неукам" у школі, замість атестату, видавали довідку : "Прослухав курс наук" А потім - у колгосп! "Волам хвости крутить"....
Ну а ці думали, що "піймали Бога за бороду"! Виявилося - "ухопили бика тряпочного - за Х**!"
Отримали "незадовільно" на екзамені!
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17.09.2024 11:39 Ответить
Фашисты обстреляли песочницу детского сада, погибли 50 мальчиков в трусиках
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17.09.2024 11:40 Ответить
а чого вони приїхали на жигулях? подивитись? Тут камаз треба.
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17.09.2024 12:14 Ответить
кацапи валяються, а байк стоїть - сумує....
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17.09.2024 12:15 Ответить
Отхаймаросили пидоров!
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17.09.2024 12:36 Ответить
Вже вдові і ладу білу приготували.
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17.09.2024 12:57 Ответить
Какая замечательная картина маслом.. Смотрел бы и смотрел.. )
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17.09.2024 14:50 Ответить
КАРАШО!
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17.09.2024 18:05 Ответить
Свині приберуть...
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17.09.2024 18:39 Ответить
То є справжні скотиняки. Упали і давай валятися!
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17.09.2024 18:52 Ответить
 
 