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Тіла окупантів валяються на полігоні окупованої Донеччини після атаки РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що це результат удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню окупантів на полігоні в окупованій частині Донецької області. У соцмережах зазначається, що знищено близько 50 окупантів.

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Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Донецька область (8475) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+36
Це за зарізаного українського військовополоненого,підари.
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17.09.2024 11:21
+33
Ну во первых ето красиво
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17.09.2024 11:20
+30
ва втарих-покращує настрій...
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17.09.2024 11:33
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Ну во первых ето красиво
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17.09.2024 11:20 Відповісти
ва втарих-покращує настрій...
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17.09.2024 11:33 Відповісти
Головне - це правильно!
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17.09.2024 11:48 Відповісти
і нє ізбєжно
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17.09.2024 12:19 Відповісти
Це за зарізаного українського військовополоненого,підари.
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17.09.2024 11:21 Відповісти
Більше трьох не збиратися - бо кукен - квакен
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17.09.2024 11:22 Відповісти
Мотоцикл неушкоджений.
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17.09.2024 11:24 Відповісти
Ну можливо він під'їхав попозжей
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17.09.2024 11:58 Відповісти
Тут комплект 200 і біла Лада. Святий Хаймарс
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17.09.2024 11:26 Відповісти
Гарно... Дуже гарно...
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17.09.2024 11:29 Відповісти
Що таке полігон? Місце тренування та здачі екзаменів! У 60-ті невиправним "неукам" у школі, замість атестату, видавали довідку : "Прослухав курс наук" А потім - у колгосп! "Волам хвости крутить"....
Ну а ці думали, що "піймали Бога за бороду"! Виявилося - "ухопили бика тряпочного - за Х**!"
Отримали "незадовільно" на екзамені!
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17.09.2024 11:39 Відповісти
Фашисты обстреляли песочницу детского сада, погибли 50 мальчиков в трусиках
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17.09.2024 11:40 Відповісти
а чого вони приїхали на жигулях? подивитись? Тут камаз треба.
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17.09.2024 12:14 Відповісти
кацапи валяються, а байк стоїть - сумує....
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17.09.2024 12:15 Відповісти
Отхаймаросили пидоров!
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17.09.2024 12:36 Відповісти
Вже вдові і ладу білу приготували.
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17.09.2024 12:57 Відповісти
Какая замечательная картина маслом.. Смотрел бы и смотрел.. )
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17.09.2024 14:50 Відповісти
КАРАШО!
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17.09.2024 18:05 Відповісти
Свині приберуть...
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17.09.2024 18:39 Відповісти
То є справжні скотиняки. Упали і давай валятися!
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17.09.2024 18:52 Відповісти
 
 