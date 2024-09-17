Тіла окупантів валяються на полігоні окупованої Донеччини після атаки РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що це результат удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню окупантів на полігоні в окупованій частині Донецької області. У соцмережах зазначається, що знищено близько 50 окупантів.

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