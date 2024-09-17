Тіла окупантів валяються на полігоні окупованої Донеччини після атаки РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тіла ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що це результат удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню окупантів на полігоні в окупованій частині Донецької області. У соцмережах зазначається, що знищено близько 50 окупантів.
Топ коментарі
+36 Gary Grant
показати весь коментар17.09.2024 11:21
+33 ALEX SUROVV #593022
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+30 Александр Чуднивец #474549
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