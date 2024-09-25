Оккупанты покрасили свой БПЛА в черное и нарисовали на нем опознавательные знаки ВСУ и Вермахта. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой в воздухе заснят российский БПЛА "ZALA" раскрашенный в черный цвет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на крыльях беспилотника оккупанты нарисовали кресты Вермахта и опознавательные знаки авиации ВСУ.
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про "укробандерівських німцефашистів", але не встигли
дєніс давидов млять...
кацапи, ми вас вбивали, вбиваємо і будемо вбивати, мразота російсько-фашистська.