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Новости Видео Война
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Оккупанты покрасили свой БПЛА в черное и нарисовали на нем опознавательные знаки ВСУ и Вермахта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой в воздухе заснят российский БПЛА "ZALA" раскрашенный в черный цвет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на крыльях беспилотника оккупанты нарисовали кресты Вермахта и опознавательные знаки авиации ВСУ.

Смотрите также: Оккупант на ходу "поймал" головой сброшенный с дрона боеприпас. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19340) дроны (3961)


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Топ комментарии
+25
Ще б зверху посадили кацапа навченого кричати "Я свій, паланіца!"
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25.09.2024 12:48
+17
Кацапы - с.ыкливая тварь, мало того , шо они показывают свое свиное рыло безшевронно -по-с.ыкливому, далее их на швидку пробивает, бо прячутся еще и под чужой атрибутикой.
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25.09.2024 13:17
+16
"Кіно і німці"....
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25.09.2024 12:49
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Ще б зверху посадили кацапа навченого кричати "Я свій, паланіца!"
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25.09.2024 12:48 Ответить
По этому случаю анеГдот: летит ракета , а верхом на ней главный конструктор, портянки свои развесил, сушит - идут испытания. Вруг ракета шасть с курса, не по плану. Конструктор стал на колени и взмолился, мол, ракетушка , вернись на прежний курс, а то меня уволят с работы. Ракета : " НЕ-А, от тебя на прежнем курсе сильно алкоголем несет. Гл.конструктор прежде прежнего взмолился, типо , ракетушка, а хошь я брошу пить? Ракетушка "Сармат" - шасть в штопор (от безнадеги).
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25.09.2024 13:29 Ответить
Кого это обманет?
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25.09.2024 12:48 Ответить
Того, кто любит и распространяет рашапропаганду. Запустили, сняли, а потом вопят на весь мир "смотрите какие украинские нацисты!"
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25.09.2024 16:09 Ответить
"Кіно і німці"....
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25.09.2024 12:49 Ответить
Вони й планували зняти пропагандистський відеоролик
про "укробандерівських німцефашистів", але не встигли
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25.09.2024 13:17 Ответить
Рішили як діди ваювать тіпа Власовци
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25.09.2024 12:54 Ответить
Це тіпа шутка била. Надо било смєяться.
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25.09.2024 12:57 Ответить
Шутніків кацапів НЕГАЙНО на концерт маслякова!!!
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25.09.2024 13:05 Ответить
Це в дурдоме "солнышка" изучают вiршика для ясельного возраста, мовляв, а я у гай ходила, по квiтку ось! яку. А там дерева - лю-лi... i все отак зозулi: " Ку-ку, ку-ку, ку-ку".
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25.09.2024 13:21 Ответить
орки все ніяк не визначаться зі своею ідентичністю. Слідуючий їх знак - колчан зі стрілами московського улусу Джучі.
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25.09.2024 12:57 Ответить
кацапський старовинний стиль - чергова @уйня під чужим прапором
дєніс давидов млять...
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25.09.2024 12:57 Ответить
Щоденний серіал "Новини з їб@н@ріума"!
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25.09.2024 12:59 Ответить
Був би справжній літак Люфтваффе а не це гівно - повсералися б і дєдиваєвали і їх онуки.
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25.09.2024 13:07 Ответить
ну так !!! в перших півроку - рік німецько-кацапської війни німецькі Вермахт, Люфтвафе показало червоному комуно-нацистькому, кацапо-совковому біонепотребу як треба воювати - до мацкви дійшли, звільнивши при цьому від червоножопого лайна практично усю східну Європу !!!



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25.09.2024 13:23 Ответить
Кацапы - с.ыкливая тварь, мало того , шо они показывают свое свиное рыло безшевронно -по-с.ыкливому, далее их на швидку пробивает, бо прячутся еще и под чужой атрибутикой.
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25.09.2024 13:17 Ответить
👍
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25.09.2024 13:30 Ответить
ЗЫ... Энурезники хреновы.
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25.09.2024 13:35 Ответить
це абсолютно точне ствердження.
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25.09.2024 16:41 Ответить
Відлітався балезнай!

кацапи, ми вас вбивали, вбиваємо і будемо вбивати, мразота російсько-фашистська.
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25.09.2024 16:43 Ответить
 
 