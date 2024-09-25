Оккупанты покрасили свой БПЛА в черное и нарисовали на нем опознавательные знаки ВСУ и Вермахта. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой в воздухе заснят российский БПЛА "ZALA" раскрашенный в черный цвет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на крыльях беспилотника оккупанты нарисовали кресты Вермахта и опознавательные знаки авиации ВСУ.

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