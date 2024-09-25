Окупанти пофарбували свій БПЛА у чорне і намалювали на ньому розпізнавальні знаки ЗСУ та Вермахту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому у повітрі зафільмований російський БПЛА "ZALA" розфарбований у чорний колір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на крилах безпілотника окупанти намалювали хрести Вермахту та розпізнавальні знаки авіації ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+