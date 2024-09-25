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Новини Відео Війна
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Окупанти пофарбували свій БПЛА у чорне і намалювали на ньому розпізнавальні знаки ЗСУ та Вермахту. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому у повітрі зафільмований російський БПЛА "ZALA" розфарбований у чорний колір.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на крилах безпілотника окупанти намалювали хрести Вермахту та розпізнавальні знаки авіації ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) дрони (4743)


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Топ коментарі
+25
Ще б зверху посадили кацапа навченого кричати "Я свій, паланіца!"
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25.09.2024 12:48
+17
Кацапы - с.ыкливая тварь, мало того , шо они показывают свое свиное рыло безшевронно -по-с.ыкливому, далее их на швидку пробивает, бо прячутся еще и под чужой атрибутикой.
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25.09.2024 13:17
+16
"Кіно і німці"....
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25.09.2024 12:49
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Ще б зверху посадили кацапа навченого кричати "Я свій, паланіца!"
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25.09.2024 12:48 Відповісти
По этому случаю анеГдот: летит ракета , а верхом на ней главный конструктор, портянки свои развесил, сушит - идут испытания. Вруг ракета шасть с курса, не по плану. Конструктор стал на колени и взмолился, мол, ракетушка , вернись на прежний курс, а то меня уволят с работы. Ракета : " НЕ-А, от тебя на прежнем курсе сильно алкоголем несет. Гл.конструктор прежде прежнего взмолился, типо , ракетушка, а хошь я брошу пить? Ракетушка "Сармат" - шасть в штопор (от безнадеги).
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25.09.2024 13:29 Відповісти
Кого это обманет?
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25.09.2024 12:48 Відповісти
Того, кто любит и распространяет рашапропаганду. Запустили, сняли, а потом вопят на весь мир "смотрите какие украинские нацисты!"
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25.09.2024 16:09 Відповісти
"Кіно і німці"....
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25.09.2024 12:49 Відповісти
Вони й планували зняти пропагандистський відеоролик
про "укробандерівських німцефашистів", але не встигли
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25.09.2024 13:17 Відповісти
Рішили як діди ваювать тіпа Власовци
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25.09.2024 12:54 Відповісти
Це тіпа шутка била. Надо било смєяться.
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25.09.2024 12:57 Відповісти
Шутніків кацапів НЕГАЙНО на концерт маслякова!!!
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25.09.2024 13:05 Відповісти
Це в дурдоме "солнышка" изучают вiршика для ясельного возраста, мовляв, а я у гай ходила, по квiтку ось! яку. А там дерева - лю-лi... i все отак зозулi: " Ку-ку, ку-ку, ку-ку".
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25.09.2024 13:21 Відповісти
орки все ніяк не визначаться зі своею ідентичністю. Слідуючий їх знак - колчан зі стрілами московського улусу Джучі.
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25.09.2024 12:57 Відповісти
кацапський старовинний стиль - чергова @уйня під чужим прапором
дєніс давидов млять...
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25.09.2024 12:57 Відповісти
Щоденний серіал "Новини з їб@н@ріума"!
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25.09.2024 12:59 Відповісти
Був би справжній літак Люфтваффе а не це гівно - повсералися б і дєдиваєвали і їх онуки.
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25.09.2024 13:07 Відповісти
ну так !!! в перших півроку - рік німецько-кацапської війни німецькі Вермахт, Люфтвафе показало червоному комуно-нацистькому, кацапо-совковому біонепотребу як треба воювати - до мацкви дійшли, звільнивши при цьому від червоножопого лайна практично усю східну Європу !!!



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25.09.2024 13:23 Відповісти
Кацапы - с.ыкливая тварь, мало того , шо они показывают свое свиное рыло безшевронно -по-с.ыкливому, далее их на швидку пробивает, бо прячутся еще и под чужой атрибутикой.
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25.09.2024 13:17 Відповісти
👍
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25.09.2024 13:30 Відповісти
ЗЫ... Энурезники хреновы.
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25.09.2024 13:35 Відповісти
це абсолютно точне ствердження.
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25.09.2024 16:41 Відповісти
Відлітався балезнай!

кацапи, ми вас вбивали, вбиваємо і будемо вбивати, мразота російсько-фашистська.
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25.09.2024 16:43 Відповісти
 
 