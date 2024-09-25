Окупанти пофарбували свій БПЛА у чорне і намалювали на ньому розпізнавальні знаки ЗСУ та Вермахту. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому у повітрі зафільмований російський БПЛА "ZALA" розфарбований у чорний колір.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на крилах безпілотника окупанти намалювали хрести Вермахту та розпізнавальні знаки авіації ЗСУ.
Топ коментарі
+25 CrossFirenko
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про "укробандерівських німцефашистів", але не встигли
дєніс давидов млять...
кацапи, ми вас вбивали, вбиваємо і будемо вбивати, мразота російсько-фашистська.