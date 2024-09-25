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Силы обороны уничтожили два склада боеприпасов россиян, миномет на Донецком направлении. ВИДЕО

На Донецком направлении артиллеристы Нацгвардии уничтожили два склада с БК, миномет, место пребывания противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу украинских воинов зафиксировали на видео.

"Именно такие действия ежедневно на всех направлениях, в том числе на самых сложных участках в Донецкой области, позволяют замедлять и останавливать россиян", - добавили военные.

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уничтожение (6995) Донецкая область (9729) Национальная гвардия (2127)


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