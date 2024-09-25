Сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян, міномет на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, місце перебування супротивника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.

"Саме такі дії щодня у всіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках в Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян", - додали військові.

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