Сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян, міномет на Донецькому напрямку. ВIДЕО
На Донецькому напрямку артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, місце перебування супротивника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.
"Саме такі дії щодня у всіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках в Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян", - додали військові.
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