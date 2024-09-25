УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
2 288 0

Сили оборони знищили два склади боєприпасів росіян, міномет на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, місце перебування супротивника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.

"Саме такі дії щодня у всіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках в Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян", - додали військові.

Також дивіться: Воїни Національної гвардії знищили російський "Урал", який віз ворожу піхоту на позиції. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7322) Донецька область (8558) Національна гвардія (1541)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 