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Новости Видео Война
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Украинский дрон-камикадзе попадает в группу российских военных на Курщине. ВИДЕО

Украинский оператор FPV-дрона обнаружил и уничтожил группу российских военных в Курской области РФ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Операцию ВСУ на Курщине будут разбирать во всех военных академиях мира, - экс-глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Автор: 

дроны (3974) Курск (1116)


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Топ комментарии
+16
Влучив у групу і зробив купу лаина
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27.09.2024 20:01
+16
ЧУДОВО !!!
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27.09.2024 20:01
+12
дали прикурить кацапам на курщині..
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27.09.2024 20:02
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Влучив у групу і зробив купу лаина
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27.09.2024 20:01 Ответить
Дрон розкидав купу лайна по кущам!
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27.09.2024 21:41 Ответить
ЧУДОВО !!!
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27.09.2024 20:01 Ответить
дали прикурить кацапам на курщині..
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27.09.2024 20:02 Ответить
Ой, як файно лягло...
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27.09.2024 20:04 Ответить
русняві, наступний раз як побачите український дрон,
негайно біжить усім стадом обійняти свого командира!
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27.09.2024 20:04 Ответить
а нічого шо американські токарі точять і слюсарять по американські так, а українскі токарі і слюсарі зелених собачок вигулюють?
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28.09.2024 06:16 Ответить
...красівоє...
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27.09.2024 20:12 Ответить
Льоліки і боліки..
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27.09.2024 20:15 Ответить
Страйк
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27.09.2024 20:17 Ответить
Кучно
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27.09.2024 20:17 Ответить
Смачо так, с причмоком.
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27.09.2024 20:18 Ответить
Топовий дрон за вересень
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27.09.2024 20:26 Ответить
Дембельский дрон,службе конец.
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27.09.2024 20:28 Ответить
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27.09.2024 21:44 Ответить
Стадо зазомбованих ідіотів !!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2024 21:27 Ответить
парам-парам-пам. ФСЬО...
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27.09.2024 22:18 Ответить
Весела метушня.
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27.09.2024 22:38 Ответить
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27.09.2024 23:01 Ответить
Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼
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27.09.2024 23:29 Ответить
кучно і влучно
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28.09.2024 01:24 Ответить
 
 