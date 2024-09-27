Украинский дрон-камикадзе попадает в группу российских военных на Курщине. ВИДЕО
Украинский оператор FPV-дрона обнаружил и уничтожил группу российских военных в Курской области РФ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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