Операцию ВСУ на Курщине будут разбирать во всех военных академиях мира, - экс-глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Экс-глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что "красные линии" Кремля не должны пугать мир.

Об этом она заявила в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Видим, что на самом деле эти красные линии Кремля не должны нас пугать, потому что их нет в реальности. Любые красные линии Путина существуют только в наших головах", - подчеркнула она.

По словам Оллонгрен, странам НАТО стоит поучиться у Украины.

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"Например, на операции в Курской области. Она организована блестяще: тактика, секретность, использование различных систем. Думаю, ее потом будут разбирать во всех школьных учебниках и во всех военных академиях мира. ... Важно, чтобы мир смотрел на значение тактических ходов Украины, как, например, Курская операция или освобождение Черного моря от Черноморского флота. Чтобы мир фокусировался на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине", - добавила экс-министр обороны.

Оллонгрен отметила, что сотрудничество с Украиной - это "улица с двусторонним движением".

"Во многих аспектах - возможностях, тактике. И в изучении врага, безусловно. Из-за войны в Украине мы изучаем россиян и их способ ведения войны, риторику, в частности о красных линиях", - пояснила она.

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