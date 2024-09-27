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Новости Война
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Операцию ВСУ на Курщине будут разбирать во всех военных академиях мира, - экс-глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен

Оллонгрен назвала операцію на Курщині блискучею

Экс-глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что "красные линии" Кремля не должны пугать мир.

Об этом она заявила в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Видим, что на самом деле эти красные линии Кремля не должны нас пугать, потому что их нет в реальности. Любые красные линии Путина существуют только в наших головах", - подчеркнула она.

По словам Оллонгрен, странам НАТО стоит поучиться у Украины.

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"Например, на операции в Курской области. Она организована блестяще: тактика, секретность, использование различных систем. Думаю, ее потом будут разбирать во всех школьных учебниках и во всех военных академиях мира. ... Важно, чтобы мир смотрел на значение тактических ходов Украины, как, например, Курская операция или освобождение Черного моря от Черноморского флота. Чтобы мир фокусировался на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине", - добавила экс-министр обороны.

Оллонгрен отметила, что сотрудничество с Украиной - это "улица с двусторонним движением".

"Во многих аспектах - возможностях, тактике. И в изучении врага, безусловно. Из-за войны в Украине мы изучаем россиян и их способ ведения войны, риторику, в частности о красных линиях", - пояснила она.

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Автор: 

Курск (1116) Оллонгрен Кайса (37)


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Топ комментарии
+9
Бажано у зв'язці із одночасною здачею Покровська і Вугледара
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27.09.2024 12:07
+8
А сцикливість союзників розбирати будуть?
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27.09.2024 12:25
+6
Ваня, тут воткі нєт, ні Вугледарськ ні Покровськ нікуди не здані. Іді опохмєлісь, чмо лаптєрилоє
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27.09.2024 12:28
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Бажано у зв'язці із одночасною здачею Покровська і Вугледара
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27.09.2024 12:07 Ответить
и удивляться дебилизму наполеонов
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27.09.2024 12:25 Ответить
Ваня, тут воткі нєт, ні Вугледарськ ні Покровськ нікуди не здані. Іді опохмєлісь, чмо лаптєрилоє
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27.09.2024 12:28 Ответить
Лаптеносний, ты мабуть з Покровську ? Чи твоє прізвище Дерьмак? Якій має на меті знищити самі боєздатні підрозділи ЗСУ.
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27.09.2024 14:59 Ответить
Ну ось! Наконец то визнали полководський дар нашого Бубочки.
Ждіть. Він ще напише посібник по тактиці та стратегії для НАТО.
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27.09.2024 12:11 Ответить
Только по тактике, на "стратегию" у него нет времени...
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27.09.2024 12:13 Ответить
Тихо! Не підказуйте, бо знову почне нєтлєнку держкоштом видавати...
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27.09.2024 12:14 Ответить
Всі чмирі які його обрали мають терміново прибути до ТЦК і показати як треба правильно воювати
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27.09.2024 12:35 Ответить
Хіба що комікс
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27.09.2024 12:47 Ответить
будем откровенны... кацап в 22 тоже тактически да и политически, правильно все сделал и отошел, где понимал что не удержит....
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27.09.2024 12:13 Ответить
Будь-які червоні лінії Путіна існують лише у наших головах
Так вони саме там і мають знаходитись. І знаходяться, і нікуди не ділись, навіть після курвська.
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27.09.2024 12:17 Ответить
Дякуємо!
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27.09.2024 12:21 Ответить
Заишли гарно - але ше зарано співати осанну наивеличнішому
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27.09.2024 12:23 Ответить
А сцикливість союзників розбирати будуть?
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27.09.2024 12:25 Ответить
у зе-предурка есть договор о союзниках?
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27.09.2024 12:56 Ответить
Операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу, - Джерело:
І в нас зокрема, і в першу чергу. А особливо незадоволених, відправити у рашку. Їм там саме місце.
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27.09.2024 12:26 Ответить
Краще щоб в Україні розбирали. Тільки коли пропрацюєш свій досвід вивчиш його, тоді є шанс стати краще.
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27.09.2024 12:29 Ответить
Це не тільки у війні так.
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27.09.2024 12:30 Ответить
роботу дєрьмака в зєліной оп-і вже розбирають в академії федеральної служби безпеки парашної *********.
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27.09.2024 12:31 Ответить
Класно влаштувались ,,партнери" ! Хоч би скоріше на своєму прикладі почали вивчати!
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27.09.2024 12:40 Ответить
хорошо что зеленскийе не знали о ней ничего
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27.09.2024 13:20 Ответить
Наврядчи там будуть висновки про те як країна що каже про відсутність грошей для війська буде намагатись збільшити територію.
Яку треба утримувати лікарні, школи, порядок на вулицях (чого не було, було мародерство і хаос).
Забруднення річок під приводом відсутності відповідальних органів.
І кожний тиждень для суспільства змінювати/казати інший зміст операції.
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27.09.2024 13:39 Ответить
Надеюсь скоро на своем примере будут изучать
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27.09.2024 18:05 Ответить
 
 