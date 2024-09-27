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Новини Війна
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Операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу, - ексглава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Оллонгрен назвала операцію на Курщині блискучею

Ексглава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що "червоні лінії" Кремля не повинні лякати світ.

Про це вона заявила в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Бачимо, що насправді ці червоні лінії Кремля не повинні нас лякати, тому що їх немає у реальності. Будь-які червоні лінії Путіна існують лише у наших головах", - наголосила вона.

За словами Оллонгрен, країнам НАТО варто повчитися в України.

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"Наприклад, на операції в Курській області. Вона організована блискуче: тактика, секретність, використання різних систем. Думаю, її потім розбиратимуть в усіх шкільних підручниках і в усіх військових академіях світу. ... Важливо, щоби світ дивився на значення тактичних ходів України, як, наприклад, Курська операція чи звільнення Чорного моря від Чорноморського флоту. Щоби світ фокусувався на тому, що ми можемо зробити, щоби допомогти Україні", - додала ексміністерка оборони.

Оллонгрен зазначила, що співпраця з Україною – це "вулиця з двостороннім рухом".

"У багатьох аспектах - можливостях, тактиці. І у вивченні ворога, безумовно. Через війну в Україні ми вивчаємо росіян і їхній спосіб ведення війни, риторику, зокрема про червоні лінії", - пояснила вона.

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Автор: 

Курськ (1129) Оллонгрен Кайса (44)


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Топ коментарі
+9
Бажано у зв'язці із одночасною здачею Покровська і Вугледара
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27.09.2024 12:07
+8
А сцикливість союзників розбирати будуть?
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27.09.2024 12:25
+6
Ваня, тут воткі нєт, ні Вугледарськ ні Покровськ нікуди не здані. Іді опохмєлісь, чмо лаптєрилоє
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27.09.2024 12:28
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Бажано у зв'язці із одночасною здачею Покровська і Вугледара
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27.09.2024 12:07 Відповісти
и удивляться дебилизму наполеонов
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27.09.2024 12:25 Відповісти
Ваня, тут воткі нєт, ні Вугледарськ ні Покровськ нікуди не здані. Іді опохмєлісь, чмо лаптєрилоє
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27.09.2024 12:28 Відповісти
Лаптеносний, ты мабуть з Покровську ? Чи твоє прізвище Дерьмак? Якій має на меті знищити самі боєздатні підрозділи ЗСУ.
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27.09.2024 14:59 Відповісти
Ну ось! Наконец то визнали полководський дар нашого Бубочки.
Ждіть. Він ще напише посібник по тактиці та стратегії для НАТО.
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27.09.2024 12:11 Відповісти
Только по тактике, на "стратегию" у него нет времени...
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27.09.2024 12:13 Відповісти
Тихо! Не підказуйте, бо знову почне нєтлєнку держкоштом видавати...
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27.09.2024 12:14 Відповісти
Всі чмирі які його обрали мають терміново прибути до ТЦК і показати як треба правильно воювати
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27.09.2024 12:35 Відповісти
Хіба що комікс
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27.09.2024 12:47 Відповісти
будем откровенны... кацап в 22 тоже тактически да и политически, правильно все сделал и отошел, где понимал что не удержит....
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27.09.2024 12:13 Відповісти
Будь-які червоні лінії Путіна існують лише у наших головах
Так вони саме там і мають знаходитись. І знаходяться, і нікуди не ділись, навіть після курвська.
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27.09.2024 12:17 Відповісти
Дякуємо!
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27.09.2024 12:21 Відповісти
Заишли гарно - але ше зарано співати осанну наивеличнішому
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27.09.2024 12:23 Відповісти
А сцикливість союзників розбирати будуть?
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27.09.2024 12:25 Відповісти
у зе-предурка есть договор о союзниках?
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27.09.2024 12:56 Відповісти
Операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу, - Джерело:
І в нас зокрема, і в першу чергу. А особливо незадоволених, відправити у рашку. Їм там саме місце.
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27.09.2024 12:26 Відповісти
Краще щоб в Україні розбирали. Тільки коли пропрацюєш свій досвід вивчиш його, тоді є шанс стати краще.
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27.09.2024 12:29 Відповісти
Це не тільки у війні так.
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27.09.2024 12:30 Відповісти
роботу дєрьмака в зєліной оп-і вже розбирають в академії федеральної служби безпеки парашної *********.
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27.09.2024 12:31 Відповісти
Класно влаштувались ,,партнери" ! Хоч би скоріше на своєму прикладі почали вивчати!
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27.09.2024 12:40 Відповісти
хорошо что зеленскийе не знали о ней ничего
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27.09.2024 13:20 Відповісти
Наврядчи там будуть висновки про те як країна що каже про відсутність грошей для війська буде намагатись збільшити територію.
Яку треба утримувати лікарні, школи, порядок на вулицях (чого не було, було мародерство і хаос).
Забруднення річок під приводом відсутності відповідальних органів.
І кожний тиждень для суспільства змінювати/казати інший зміст операції.
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27.09.2024 13:39 Відповісти
Надеюсь скоро на своем примере будут изучать
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27.09.2024 18:05 Відповісти
 
 