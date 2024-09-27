Операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу, - ексглава Міноборони Нідерландів Оллонгрен

Ексглава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що "червоні лінії" Кремля не повинні лякати світ.

Про це вона заявила в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"Бачимо, що насправді ці червоні лінії Кремля не повинні нас лякати, тому що їх немає у реальності. Будь-які червоні лінії Путіна існують лише у наших головах", - наголосила вона.

За словами Оллонгрен, країнам НАТО варто повчитися в України.

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"Наприклад, на операції в Курській області. Вона організована блискуче: тактика, секретність, використання різних систем. Думаю, її потім розбиратимуть в усіх шкільних підручниках і в усіх військових академіях світу. ... Важливо, щоби світ дивився на значення тактичних ходів України, як, наприклад, Курська операція чи звільнення Чорного моря від Чорноморського флоту. Щоби світ фокусувався на тому, що ми можемо зробити, щоби допомогти Україні", - додала ексміністерка оборони.

Оллонгрен зазначила, що співпраця з Україною – це "вулиця з двостороннім рухом".

"У багатьох аспектах - можливостях, тактиці. І у вивченні ворога, безумовно. Через війну в Україні ми вивчаємо росіян і їхній спосіб ведення війни, риторику, зокрема про червоні лінії", - пояснила вона.

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