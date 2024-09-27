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Український дрон-камікадзе влучає у групу російських військових на Курщині. ВIДЕО

Український оператор FPV - дрона виявив та вразив групу російських військових у Курській області РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи на бронемашині заїхали у село на Курщині та заскочили у сараї двох військових армії РФ. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4762) Курськ (1129)


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Топ коментарі
+16
Влучив у групу і зробив купу лаина
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27.09.2024 20:01
+16
ЧУДОВО !!!
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27.09.2024 20:01
+12
дали прикурить кацапам на курщині..
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27.09.2024 20:02
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Влучив у групу і зробив купу лаина
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27.09.2024 20:01 Відповісти
Дрон розкидав купу лайна по кущам!
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27.09.2024 21:41 Відповісти
ЧУДОВО !!!
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27.09.2024 20:01 Відповісти
дали прикурить кацапам на курщині..
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27.09.2024 20:02 Відповісти
Ой, як файно лягло...
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27.09.2024 20:04 Відповісти
русняві, наступний раз як побачите український дрон,
негайно біжить усім стадом обійняти свого командира!
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27.09.2024 20:04 Відповісти
а нічого шо американські токарі точять і слюсарять по американські так, а українскі токарі і слюсарі зелених собачок вигулюють?
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28.09.2024 06:16 Відповісти
...красівоє...
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27.09.2024 20:12 Відповісти
Льоліки і боліки..
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27.09.2024 20:15 Відповісти
Страйк
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27.09.2024 20:17 Відповісти
Кучно
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27.09.2024 20:17 Відповісти
Смачо так, с причмоком.
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27.09.2024 20:18 Відповісти
Топовий дрон за вересень
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27.09.2024 20:26 Відповісти
Дембельский дрон,службе конец.
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27.09.2024 20:28 Відповісти
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27.09.2024 21:44 Відповісти
Стадо зазомбованих ідіотів !!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2024 21:27 Відповісти
парам-парам-пам. ФСЬО...
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27.09.2024 22:18 Відповісти
Весела метушня.
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27.09.2024 22:38 Відповісти
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27.09.2024 23:01 Відповісти
Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼
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27.09.2024 23:29 Відповісти
кучно і влучно
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28.09.2024 01:24 Відповісти
 
 