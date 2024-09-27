Український дрон-камікадзе влучає у групу російських військових на Курщині. ВIДЕО
Український оператор FPV - дрона виявив та вразив групу російських військових у Курській області РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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