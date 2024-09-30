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Дрон-"дракон" ночью жжет позицию россиян на Курщине. ВИДЕО

Оператор дронов подразделения "Черный лебедь" из 225-го ОШБ сжег позицию россиян на Курщине с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу и захватили позицию.

"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное - мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант перед боевым выходом: "Нам по-любому п#здец. Три группы уже ушли и связи с ними нет. Идти ночью, а там мины, "лепестки" и прочая х#йня". ВИДЕО

Автор: 

оружие (10224) дроны (3980) Курск (1118)


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Топ комментарии
+11
кацапам і тепло і видно
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30.09.2024 13:18
+4
репетиція перед хеловіном
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30.09.2024 13:30
+4
Гарне відео, чудова робота.
На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
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30.09.2024 13:42
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кацапам і тепло і видно
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30.09.2024 13:18 Ответить
репетиція перед хеловіном
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30.09.2024 13:30 Ответить
СДО , спеціальна драконова операція йде строго за планом!
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30.09.2024 13:39 Ответить
Гарне відео, чудова робота.
На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
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30.09.2024 13:42 Ответить
Гори вся росія таким полум'ям.
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30.09.2024 15:14 Ответить
Дуже добре, коли бойові дії йдуть на території противника. Спаліть там все нахєр і замінуйте вздовж і впоперек.
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30.09.2024 15:14 Ответить
А дальнобойные дроны такой же системой снабдить и выжигать все в рашистских глубоких тылах
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30.09.2024 15:17 Ответить
за домовленістю- виліт по всім передовим посадкам)
було б потужно! нє?
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30.09.2024 15:58 Ответить
Пишуть, касапи вже перейняли досвід. Використовують.
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30.09.2024 16:36 Ответить
**** б і ні. Все просте і дешеве дуже просто скопіювати.
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30.09.2024 23:48 Ответить
Це все добре, але треба швидко думати як цій срані протистояти. Бо через місяць-другий така куйня з'явиться у кацапні, причому в кількості в рази більшій ніж у нас. Я от наприклад коли дивлюсь то уявляю що мені треба робити якщо ця срань сиплеться на мене...
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30.09.2024 18:45 Ответить
Спецы говорят что это красиво и давит на психику, но военного эффекта мало.
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30.09.2024 22:17 Ответить
А союзники белый фосфор давать не хотят - типа это может повредить гражданским. Хотя его как освещение и дымовую завесу можно.
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30.09.2024 22:18 Ответить
все це дуже мило і приємно, але.... курщина, курщина, курщина ... - одне куряче крильце.
а тим часом здають території на півдні, на сході, на півночі - ледь-ледь. Вугледар вже практично не наш, хоч би хлопців вчасно вивели з того оточення. Чергового воєначальника знімають - знищують усіх спроможних військових керівників, бо, "не дай боже!", ще москалів переможуть, а це в плани позЕдента та опи ніяк не входить!!!!!!!!!
невже ще комусь не ясно - ні зєля+дєрмак, ні опа - не зацікавлені в перемозі! "потужні" відосики - відволікаюча тактика,лишається ще футболку на грудях рвати в кожному сюеті.
і захід тут не винен
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30.09.2024 22:38 Ответить
Тут на Цензорі Бутусов мапи викладав. У малому масштабі - вражає. У великому - 28 км за рік пройшли.
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01.10.2024 18:10 Ответить
 
 