Дрон-"дракон" ночью жжет позицию россиян на Курщине. ВИДЕО

Оператор дронов подразделения "Черный лебедь" из 225-го ОШБ сжег позицию россиян на Курщине с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу и захватили позицию.

"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное - мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше", - отмечает в комментарии автор публикации.

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