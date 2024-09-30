Дрон-"дракон" ночью жжет позицию россиян на Курщине. ВИДЕО
Оператор дронов подразделения "Черный лебедь" из 225-го ОШБ сжег позицию россиян на Курщине с помощью беспилотника с термитным боеприпасом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью так называемого дрона-"дракона" украинские воины нанесли значительный ущерб врагу и захватили позицию.
"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное - мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+11 частный сектор
показать весь комментарий30.09.2024 13:18
+4 saimansay
показать весь комментарий30.09.2024 13:30
+4 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий30.09.2024 13:42
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На жаль кацапи швидко крадуть та повторюють напрацювання українських винахідників...
було б потужно! нє?
а тим часом здають території на півдні, на сході, на півночі - ледь-ледь. Вугледар вже практично не наш, хоч би хлопців вчасно вивели з того оточення. Чергового воєначальника знімають - знищують усіх спроможних військових керівників, бо, "не дай боже!", ще москалів переможуть, а це в плани позЕдента та опи ніяк не входить!!!!!!!!!
невже ще комусь не ясно - ні зєля+дєрмак, ні опа - не зацікавлені в перемозі! "потужні" відосики - відволікаюча тактика,лишається ще футболку на грудях рвати в кожному сюеті.
і захід тут не винен