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Новости Видео Война
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Пленный оккупант о ситуации на фронте: "Нас, как мышей, бросили, сказали, если назад вернемся, нас лично дронами рас#уярят". ВИДЕО

Военнослужащий 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Илья Беликов подписал контракт из-за ссоры с женой. По его словам, жена взяла его "на слабо", и в порыве эмоций он принял поспешное решение отправиться на фронт.

Теперь Беликов откровенно признается, что очень жалеет о своем выборе: их забросили на один из островов Днепра на Херсонщине без связи, но ему посчастливилось попасть в плен, передает Цензор.НЕТ.

"Нас на этом острове, как мышей бросили, как крыс погибающих. Сказали, если обратно вернемся, мы вас лично дронами рас#уярим", - рассказал пленный об отношении российского командования.

Смотрите также: Воины 3-й ОШБр показали штурм вражеских позиций и взяли в плен российского солдата на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19403) плен (2620)


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Топ комментарии
+14
хітрая рашистская самка проста захатєла бабла за дохлава валєнка-а он такой тупой что і павьолся...
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30.09.2024 23:15
+3
от на*ху*я співчуття вони для своїх хозяїв сміття…
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30.09.2024 23:12
+3
" Нас как мышей кинули..." кАнтракт пАдпісал?!-- стал "кідальной" мишей...
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30.09.2024 23:15
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от на*ху*я співчуття вони для своїх хозяїв сміття…
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30.09.2024 23:12 Ответить
хітрая рашистская самка проста захатєла бабла за дохлава валєнка-а он такой тупой что і павьолся...
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30.09.2024 23:15 Ответить
Вона ладу білу бажала))) або шубу...
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30.09.2024 23:27 Ответить
Иллюша - все едутъ и ты езжай... Вон поди у нас уже пол посьолка
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01.10.2024 12:51 Ответить
" Нас как мышей кинули..." кАнтракт пАдпісал?!-- стал "кідальной" мишей...
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30.09.2024 23:15 Ответить
..*******.. = *******..
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30.09.2024 23:26 Ответить
його пожаліли, але ж він не пожаліє.., тому, що кацап. Наступного разу пригадайте, як йому подібні насилували вчительку в Бучі, в потім її розстріляли з великокаліберного кулемету.
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30.09.2024 23:47 Ответить
"Жена взяла на слабо", а бійці ЗСУ взяли за яйця. На Пуйловських болотах його настрополила його жадібна до грошей самка і він пішов убивати. Без жодного докору сумління!
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30.09.2024 23:47 Ответить
Ну, а вот вы разве не крысы? Заползли на чужую землю, стали тягать к себе на болото не своё. Теперь жалуетесь, что вас свои же сожрут, фигурально выражаясь, если вы не пойдете на верную смерть. А не попал бы в плен, выродок, так бы и был со свАими заодно.
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01.10.2024 00:11 Ответить
Во всех этих историях про то как там всех угнетают и бьют и жрать не дают, денег не платят, три патрона в день--- всякий раз возникает один уже почти вечный вопрос. А кто же это тогда так прёт по Донбассу городки прихватывая, села по три в день занимая? Кто те гусары кони под ними? Ну ведь скоро отвечать прийдётся все равно. Нам и себе.
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01.10.2024 00:15 Ответить
Па данбасу прут бабки) Сумасшедшие)
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01.10.2024 00:22 Ответить
Звідки беруться такі дебіли?Вбивайте, касаби, горбушу, кіжуча... Мийте золото... Пиячьте брагу.. Не ті в нас сусіди..
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01.10.2024 00:17 Ответить
Бреше і не засміється .
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01.10.2024 08:38 Ответить
Кацапське гестапо погрожує українським полоненим, якщо вони не скажуть того, що потрібно кацапській пропаганді.
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01.10.2024 12:07 Ответить
 
 