Пленный оккупант о ситуации на фронте: "Нас, как мышей, бросили, сказали, если назад вернемся, нас лично дронами рас#уярят". ВИДЕО
Военнослужащий 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ Илья Беликов подписал контракт из-за ссоры с женой. По его словам, жена взяла его "на слабо", и в порыве эмоций он принял поспешное решение отправиться на фронт.
Теперь Беликов откровенно признается, что очень жалеет о своем выборе: их забросили на один из островов Днепра на Херсонщине без связи, но ему посчастливилось попасть в плен, передает Цензор.НЕТ.
"Нас на этом острове, как мышей бросили, как крыс погибающих. Сказали, если обратно вернемся, мы вас лично дронами рас#уярим", - рассказал пленный об отношении российского командования.
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