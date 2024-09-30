Полонений окупант про ситуацію на фронті: "Нас как мышей кинули, сказали, если назад вернемся, нас лично дронами рас#уярят". ВIДЕО
Військовослужбовець 9-ої окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Ілля Бєліков підписав контракт через сварку з дружиною. За його словами, дружина взяла його "на слабо", і в пориві емоцій він прийняв поспішне рішення вирушити на фронт.
Тепер Бєліков відверто зізнається, що дуже шкодує про свій вибір: їх закинули на один із островів Дніпра на Херсонщині без зв'язку, але йому пощастило потрапити в полон, передає Цензор.НЕТ.
"Нас на этом острове как мышей кинули, как крыс погибающих. Сказали, если назад вернемся, мы вас лично дронами рас#уярим", - розповів полонений про ставлення російського командування.
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