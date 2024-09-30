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Новини Відео Війна
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Полонений окупант про ситуацію на фронті: "Нас как мышей кинули, сказали, если назад вернемся, нас лично дронами рас#уярят". ВIДЕО

Військовослужбовець 9-ої окремої мотострілецької бригади ЗС РФ Ілля Бєліков підписав контракт через сварку з дружиною. За його словами, дружина взяла його "на слабо", і в пориві емоцій він прийняв поспішне рішення вирушити на фронт.

Тепер Бєліков відверто зізнається, що дуже шкодує про свій вибір: їх закинули на один із островів Дніпра на Херсонщині без зв'язку, але йому пощастило потрапити в полон, передає Цензор.НЕТ.

"Нас на этом острове как мышей кинули, как крыс погибающих. Сказали, если назад вернемся, мы вас лично дронами рас#уярим", - розповів полонений про ставлення російського командування.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр показали штурм ворожих позицій і взяли у полон російського солдата на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) полон (1572)


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Топ коментарі
+14
хітрая рашистская самка проста захатєла бабла за дохлава валєнка-а он такой тупой что і павьолся...
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30.09.2024 23:15
+3
от на*ху*я співчуття вони для своїх хозяїв сміття…
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30.09.2024 23:12
+3
" Нас как мышей кинули..." кАнтракт пАдпісал?!-- стал "кідальной" мишей...
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30.09.2024 23:15
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от на*ху*я співчуття вони для своїх хозяїв сміття…
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30.09.2024 23:12 Відповісти
хітрая рашистская самка проста захатєла бабла за дохлава валєнка-а он такой тупой что і павьолся...
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30.09.2024 23:15 Відповісти
Вона ладу білу бажала))) або шубу...
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30.09.2024 23:27 Відповісти
Иллюша - все едутъ и ты езжай... Вон поди у нас уже пол посьолка
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01.10.2024 12:51 Відповісти
" Нас как мышей кинули..." кАнтракт пАдпісал?!-- стал "кідальной" мишей...
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30.09.2024 23:15 Відповісти
..*******.. = *******..
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30.09.2024 23:26 Відповісти
його пожаліли, але ж він не пожаліє.., тому, що кацап. Наступного разу пригадайте, як йому подібні насилували вчительку в Бучі, в потім її розстріляли з великокаліберного кулемету.
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30.09.2024 23:47 Відповісти
"Жена взяла на слабо", а бійці ЗСУ взяли за яйця. На Пуйловських болотах його настрополила його жадібна до грошей самка і він пішов убивати. Без жодного докору сумління!
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30.09.2024 23:47 Відповісти
Ну, а вот вы разве не крысы? Заползли на чужую землю, стали тягать к себе на болото не своё. Теперь жалуетесь, что вас свои же сожрут, фигурально выражаясь, если вы не пойдете на верную смерть. А не попал бы в плен, выродок, так бы и был со свАими заодно.
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01.10.2024 00:11 Відповісти
Во всех этих историях про то как там всех угнетают и бьют и жрать не дают, денег не платят, три патрона в день--- всякий раз возникает один уже почти вечный вопрос. А кто же это тогда так прёт по Донбассу городки прихватывая, села по три в день занимая? Кто те гусары кони под ними? Ну ведь скоро отвечать прийдётся все равно. Нам и себе.
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01.10.2024 00:15 Відповісти
Па данбасу прут бабки) Сумасшедшие)
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01.10.2024 00:22 Відповісти
Звідки беруться такі дебіли?Вбивайте, касаби, горбушу, кіжуча... Мийте золото... Пиячьте брагу.. Не ті в нас сусіди..
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01.10.2024 00:17 Відповісти
Бреше і не засміється .
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01.10.2024 08:38 Відповісти
Кацапське гестапо погрожує українським полоненим, якщо вони не скажуть того, що потрібно кацапській пропаганді.
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01.10.2024 12:07 Відповісти
 
 