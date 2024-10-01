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Украинский снайпер ликвидировал российского захватчика. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы украинского снайпера. На ночных кадрах снято точный выстрел бойца по оккупанту.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) снайперы (485)


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йшов за ключами від київської квартири..
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02.10.2024 00:11 Ответить
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02.10.2024 00:41 Ответить
И на новую жертву перевел прицел.. Молодец!
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02.10.2024 00:54 Ответить
3.14здец котёнку!
Больше срать не будет.
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02.10.2024 01:13 Ответить
Схоже що пострiл був досить з близької вiдстанi. Впав майже сразу. Але по рухомому об'єкту влучити не дуже просто.
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02.10.2024 07:42 Ответить
пацан к успеху шел. не повезло, не фартануло.
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02.10.2024 08:17 Ответить
Комусь повезло - получить білу ладу-калину і кіло пельменів .
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02.10.2024 08:43 Ответить
 
 