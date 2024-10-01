Украинский снайпер ликвидировал российского захватчика. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боевой работы украинского снайпера. На ночных кадрах снято точный выстрел бойца по оккупанту.

Соответствующее видео опубликовали в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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