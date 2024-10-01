Український снайпер ліквідував російського загарбника. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського снайпера. На нічних кадрах зафільмовано влучний постріл бійця по окупанту.
Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.
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