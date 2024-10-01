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Український снайпер ліквідував російського загарбника. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи українського снайпера. На нічних кадрах зафільмовано влучний постріл бійця по окупанту.

Відповідне відео опублікували у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 63 ОМБр знищили особовий склад противника на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993) снайпери (361)


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йшов за ключами від київської квартири..
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02.10.2024 00:11 Відповісти
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02.10.2024 00:41 Відповісти
И на новую жертву перевел прицел.. Молодец!
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02.10.2024 00:54 Відповісти
3.14здец котёнку!
Больше срать не будет.
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02.10.2024 01:13 Відповісти
Схоже що пострiл був досить з близької вiдстанi. Впав майже сразу. Але по рухомому об'єкту влучити не дуже просто.
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02.10.2024 07:42 Відповісти
пацан к успеху шел. не повезло, не фартануло.
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02.10.2024 08:17 Відповісти
Комусь повезло - получить білу ладу-калину і кіло пельменів .
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02.10.2024 08:43 Відповісти
 
 