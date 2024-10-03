РУС
Украинский дрон уничтожает палатку с российским "туристом". ВИДЕО

Дрон 118-й отдельной механизированной бригады уничтожает палатку с российским "туристом" - оккупантом.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 68-й ОЕБр дронами уничтожили несколько единиц российской бронетехники, баги и "кабриолет" оккупантов. ВИДЕО

Мастурбація в наметі закінчилася феєричним в усіх сенсах оргазмом.
03.10.2024 23:44
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
04.10.2024 00:36
звукоряд шикарний.
04.10.2024 05:04
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
("Комарик").
04.10.2024 08:16
 
 