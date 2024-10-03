Украинский дрон уничтожает палатку с российским "туристом". ВИДЕО
Дрон 118-й отдельной механизированной бригады уничтожает палатку с российским "туристом" - оккупантом.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
("Комарик").