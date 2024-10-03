РУС
Бойцы 68-й ОЕБр дронами уничтожили несколько единиц российской бронетехники, баги и "кабриолет" оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дронами уничтожили несколько единиц российской бронетехники, багги и даже "кабриолет".

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

дроны (4442) 68 отдельная егерская бригада (82)
Бійці 68-ї **** дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і "кабріолет" окупантів

Гуй ти сядєшь в кабріолєт,
Гуй уєдєшь куда-нібудь!
)))
показать весь комментарий
03.10.2024 20:34 Ответить
кобзон навіть уявити собі не міг, що буде мати таку популярність, і росіяни будуть тисячами пхатись на кабріолєтах до Часового Яру, до руїн його батьківського дому, щоб віддати йому шану, і слухати вічно про те, чи "хатят лі рускіє вайни".
показать весь комментарий
03.10.2024 20:48 Ответить
Тот случай когда дрон дороже того драного кабриолета
показать весь комментарий
03.10.2024 21:08 Ответить
в кабріолетчиків з самого почятку не було шансів,
а от яби кабріолет запхать в якусь мтлб, а мтлб в танк,
а з танка зробити танк-сарай,
то оркотня в кабріолеті звідти точно би не вибралася...
показать весь комментарий
03.10.2024 21:18 Ответить
 
 