Бойцы 68-й ОЕБр дронами уничтожили несколько единиц российской бронетехники, баги и "кабриолет" оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дронами уничтожили несколько единиц российской бронетехники, багги и даже "кабриолет".
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Гуй ти сядєшь в кабріолєт,
Гуй уєдєшь куда-нібудь!
)))
а от яби кабріолет запхать в якусь мтлб, а мтлб в танк,
а з танка зробити танк-сарай,
то оркотня в кабріолеті звідти точно би не вибралася...