Бійці 68-ї ОЄБр дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і "кабріолет" окупантів. ВIДЕО
Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і навіть "кабріолет".
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Гуй ти сядєшь в кабріолєт,
Гуй уєдєшь куда-нібудь!
)))
а от яби кабріолет запхать в якусь мтлб, а мтлб в танк,
а з танка зробити танк-сарай,
то оркотня в кабріолеті звідти точно би не вибралася...