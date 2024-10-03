УКР
Бійці 68-ї ОЄБр дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і "кабріолет" окупантів. ВIДЕО

Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і навіть "кабріолет".

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 68 ОЄБр вщент знищили російську БМП-3 разом з ворожим екіпажем. ВIДЕО

дрони (5293) 68 окрема єгерська бригада (83)
Бійці 68-ї **** дронами знищили кілька одиниць російської бронетехніки, багі і "кабріолет" окупантів

Гуй ти сядєшь в кабріолєт,
Гуй уєдєшь куда-нібудь!
)))
03.10.2024 20:34 Відповісти
кобзон навіть уявити собі не міг, що буде мати таку популярність, і росіяни будуть тисячами пхатись на кабріолєтах до Часового Яру, до руїн його батьківського дому, щоб віддати йому шану, і слухати вічно про те, чи "хатят лі рускіє вайни".
03.10.2024 20:48 Відповісти
Тот случай когда дрон дороже того драного кабриолета
03.10.2024 21:08 Відповісти
в кабріолетчиків з самого почятку не було шансів,
а от яби кабріолет запхать в якусь мтлб, а мтлб в танк,
а з танка зробити танк-сарай,
то оркотня в кабріолеті звідти точно би не вибралася...
03.10.2024 21:18 Відповісти
 
 