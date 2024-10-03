УКР
6 036 4

Український дрон знищує намет з російським "туристом". ВIДЕО

Дрон 118-ї окремої механізованої бригади знищує намет з російським "туристом" - окупантом.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Мастурбація в наметі закінчилася феєричним в усіх сенсах оргазмом.
03.10.2024 23:44 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
04.10.2024 00:36 Відповісти
звукоряд шикарний.
04.10.2024 05:04 Відповісти
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
("Комарик").
04.10.2024 08:16 Відповісти
 
 