Український дрон знищує намет з російським "туристом". ВIДЕО
Дрон 118-ї окремої механізованої бригади знищує намет з російським "туристом" - окупантом.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
("Комарик").