Вісьмох окупантів ліквідували скидами оператори дронів 5-ї ОШБр на покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів із 5-ї ОШБр зафільмували фрагменти своєї бойової роботи на покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно ліквідацію вісьмох російських окупантів за допомогою скидів із безпілотника.
"Покровський напрямок. Знищення піхоти скидами. Працює група бомберів 2 ШБ", - пишуть бійці у коментарі до відео.
