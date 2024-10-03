УКР
Вісьмох окупантів ліквідували скидами оператори дронів 5-ї ОШБр на покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів із 5-ї ОШБр зафільмували фрагменти своєї бойової роботи на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно ліквідацію вісьмох російських окупантів за допомогою скидів із безпілотника.

"Покровський напрямок. Знищення піхоти скидами. Працює група бомберів 2 ШБ", - пишуть бійці у коментарі до відео.

армія рф (18483) знищення (7998) дрони (5293) 5 ОШБр (137)
Аж бісить, коли ранений кацап маше руками, не треба більше! А ти підор коли з калашматом прийшов в Україну вбивати, шо думав? От же підори їбучі
03.10.2024 15:25 Відповісти
Та ні то він махає привіт мол а-2ранив
03.10.2024 15:30 Відповісти
зер гуд... рекомендується для перегляду вагітним жінкам, дітям та особам з нестійкою психікою...
03.10.2024 15:26 Відповісти
махав руками, я тутечки, я тутечки...
03.10.2024 17:19 Відповісти
Жёны этих дебилов должны благодарить воинов Украины за деньги , что получат.
03.10.2024 17:37 Відповісти
Руками махать надо было дома, на х...ло, на военкома, когда приставали с подписанием контракта.
03.10.2024 20:35 Відповісти
 
 