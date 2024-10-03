РУС
Восьмерых оккупантов ликвидировали сбросами операторы дронов 5-й ОШБр на Покровском направлении. ВИДЕО

Операторы дронов из 5-й ОШБр сняли фрагменты своей боевой работы на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно ликвидацию восьмерых российских оккупантов с помощью сбросов с беспилотника.

"Покровское направление. Уничтожение пехоты сбросами. Работает группа бомберов 2-й ШБ", - пишут бойцы в комментарии к видео.

