Надежный мир возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями, - Зеленский. ВИДЕО
Украине нужен настоящий и справедливый мир. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Президент рассказал, что сейчас продолжается работа команд Украины и США, а также других партнеров для подготовки заседания "Рамштайн" - "содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе".
"И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно", - сказал Зеленский.
Кроме этого, глава государства заявил, что на днях состоятся политические консультации между командами Украины и партнеров. Будут общаться чиновники и дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы.
"Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине нужен настоящий и справедливый мир - гарантированная защита от войны. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.
"Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", - заявил глава государства в видеообращении.
https://www.youtube.com/watch?v=CUw2NKadL_w
А об міжнародне право витерла ноги навіть таке лайно як монголія.
базікало
Ці промови все ще Дмитро Литвин пише, чи вже найняли літературних негрів?
Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями.
20 лютого 2020
А так як, Зеля проти військової перемоги над рашистами, дотримуючись свого договорняка з пуйлом, то саме Зеля і торгує українськими територіями, виконуючи спільний план с пуйлом по захопленню рашистами всього Донбасу.
І це видно по фронту, де рашисти постійно наступають.
Верхівка армії - генерали також беруть участь у цьому договорняку.
Маючи 1,3 мільйонну армію, генерали використовують на фронті тільки 300 тисяч. Решта , 1 мільйон сидить в тилу і ніколи не задіюється на фронті.
Це зроблено спеціально, щоб Україна ніколи не перемогла та не вигнала рашистських окупантів з України.
П*ЗДИТЬ ЯК КАЦАП.
Красіво і брехливо одночасно.
2. Міжнародному праву настав кінець, коли Роісі дозволили анексувати Крим.
Ціль України вступ в Євросоюз та НАТО.
Про що бельмекає Зеленський?
Поэтому Зеля и булькает что-то нечленораздельное.
"Квартал 95" вже на фронті чи ще ні?
Зєлю геть. Вибори
Вбили там наших багато. Якщо вірити відео, то з 350 чоловік лишилось до 50.
Не було постачання води, їжі, ліків, зброї. Поранені по 5-6 днів з турнікетами, бо їх не вивозять. А кого десь убили, числиться в дизертирах.
На полі бою - виключно відступ та втрати українських Героїв, нестача снарядів, відсутність фортифікацій. В тилу - хабарники й мародери, що крадуть як в останнє.
І тут вилазить зе, його спікери, чуваки з оп, і такі "ні, тіко кордони 91-го".
умисно-бездарної здачі ЗЕ--засланцями тер.Донбасу та відведення
новітньо-озброєних . елітних підрозділів ЗСУ із України на задвірки Курщини ...
( І все це .водночас. під підло--цинічні і зрадницькі волання ЗЕ-оборотня :
---Ми і клаптика землі рашистам НЕ віддамо... хо-хо !!! ) Він у нас таки КРУТИЙ...і розумака на додачу??? Єдина вада:--Думає. що ми всі телепні безмозклі . бо як же інакше. коли вибрали саме його...