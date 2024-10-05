РУС
5 039 74

Надежный мир возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями, - Зеленский. ВИДЕО

Украине нужен настоящий и справедливый мир. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сейчас продолжается работа команд Украины и США, а также других партнеров для подготовки заседания "Рамштайн" - "содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе".

"И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно", - сказал Зеленский.

Кроме этого, глава государства заявил, что на днях состоятся политические консультации между командами Украины и партнеров. Будут общаться чиновники и дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы.

"Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украине нужен настоящий и справедливый мир - гарантированная защита от войны. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

"Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", - заявил глава государства в видеообращении.

Автор: 

+23
Якщо Зєля корчить з себе великого патріота, державника і юриста - значить когось з його однопартійців викрили на корупції.
05.10.2024 21:04 Ответить
+21
Пафосний пустозвон
05.10.2024 21:00 Ответить
+16
Надійний мир можливий тільки на основі плутонію 239 !
А об міжнародне право витерла ноги навіть таке лайно як монголія.
базікало
05.10.2024 21:01 Ответить
Hi!!!
05.10.2024 20:58 Ответить
вже все змародерив, пора здриснути ?
05.10.2024 23:30 Ответить
Гарна промова. Можна додати - якщо не буде справедливого миру, капітулюємо і тоді ***** зміцніє Україної і буде безпосередньо на ваших кордонах. Ви цього бажаєте?
05.10.2024 20:58 Ответить
Ніяких капітуляцій і договорняків з кацапами
05.10.2024 21:22 Ответить
Ніяких капітуляцій? Ну тоді винищать нас під корінь. Кончені вкраїнчики
06.10.2024 13:32 Ответить
Замах на Залужного. Зеленський, куди ти рулиш?
https://www.youtube.com/watch?v=CUw2NKadL_w
05.10.2024 22:29 Ответить
Пафосний пустозвон
05.10.2024 21:00 Ответить
Наступнии тиждень буде історичним - шось темнить Зеля
05.10.2024 21:00 Ответить
Цей весь рік потужненький проголосив «переломним». М
05.10.2024 21:05 Ответить
Гундос в бункері - значить дяля їрмак на виїзді. Про щось то домовиться
05.10.2024 21:39 Ответить
Надійний мир можливий тільки на основі плутонію 239 !
А об міжнародне право витерла ноги навіть таке лайно як монголія.
базікало
05.10.2024 21:01 Ответить
за 3 роки могли б було накліпати сотні брудних ядерних бомб та кошмарити їх застосуванням кацапів та і" парнерів" щоб надавали ральну військову допомогу а не застаріле гомно зі всіх свалое. але
05.10.2024 21:10 Ответить
Вважаєш ми повинні поводитися як терористи? Де ви такі "розумні" беретеся...
05.10.2024 22:13 Ответить
Знову курнув?
05.10.2024 21:01 Ответить
А шо по бельмам не видно?
05.10.2024 21:37 Ответить
Не курнув а пихнув.
06.10.2024 12:27 Ответить
Бідося, що у нього з очами? Не спить вже майже три роки, все про Україну дкумає?
05.10.2024 21:02 Ответить
Якщо Зєля корчить з себе великого патріота, державника і юриста - значить когось з його однопартійців викрили на корупції.
05.10.2024 21:04 Ответить
простіше перерахувати тіх, кого ще не викрили
05.10.2024 21:06 Ответить
От точняк! Він кожного дня таке говорить і кожного дня хтось зі слуг "шквариться" то на хабарі, то ще на якійсь крінжі
05.10.2024 21:15 Ответить
"Юрист", "правовед" і "патріот", млять
05.10.2024 21:08 Ответить
Пустопорджній потужний треп
05.10.2024 21:11 Ответить
Я не розумію, хто на це їпало ще без блювотні може дивитись.
05.10.2024 21:11 Ответить
Не пошируйте єрмаківсько-полодяцьку брехню. В України крім "допотопних Точок-У", були вже ******* ракети Корсари, Стугни, Вільха, Вільха М, Верба, Нептун, Грім 2(Сапсан) це все розробки 2015-2019 років., а в 2020 році зупинено фінансування Павлоградського хімзаводу, єдиного який виробляв паливо для ракет. Президент і його команда із 6-ти менеджерів, чого немає в Конституції, вибрала асфальний приоритет і сьогодні налаштовує громадян через своїх ботів, що у всьому винні партнери, що не дають далекобійних ракет, а Президент такий добрий хоче їх заставити дати.
05.10.2024 21:38 Ответить
"Халва, халва" - тільки в роті чомусь не солодко.
Ці промови все ще Дмитро Литвин пише, чи вже найняли літературних негрів?
05.10.2024 21:13 Ответить
" Президент наголосив, що Україні потрібен справжній та справедливий мир - гарантований захист від війни.
Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями.
05.10.2024 21:15 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-arakhamia-voda-krym-donbas/30429313.html Арахамія: я б пішов на те, щоб дати воду до Криму
20 лютого 2020
05.10.2024 21:26 Ответить
Арахамия - мудак. Не поважаю слуг за те, що їх фракцію керує не українець
05.10.2024 22:27 Ответить
а звідки в їх фракції українці взялись?
05.10.2024 23:00 Ответить
Так. Сформирована фсб
06.10.2024 03:01 Ответить
Справжній та справедливий мир може бути виключно в результаті військової перемоги над окупантами.
А так як, Зеля проти військової перемоги над рашистами, дотримуючись свого договорняка з пуйлом, то саме Зеля і торгує українськими територіями, виконуючи спільний план с пуйлом по захопленню рашистами всього Донбасу.
І це видно по фронту, де рашисти постійно наступають.
Верхівка армії - генерали також беруть участь у цьому договорняку.
Маючи 1,3 мільйонну армію, генерали використовують на фронті тільки 300 тисяч. Решта , 1 мільйон сидить в тилу і ніколи не задіюється на фронті.
Це зроблено спеціально, щоб Україна ніколи не перемогла та не вигнала рашистських окупантів з України.
05.10.2024 21:15 Ответить
Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. (без наповнення зброєю українських ЗСУ говорільня війскових "пустий дзвін"....
05.10.2024 21:19 Ответить
Ніколи не можна забувати чого вартує кацапське слово і його обіцянки
05.10.2024 21:20 Ответить
05.10.2024 21:23 Ответить
Про що чеше Президент? Про яке міжнародне право, коли москалики вважають своє право вище міжнародного і навіть не думають щось виконувати, що стоскується їх. А що стосується України та інших країн, то вони використовують в міжнапродних судах міжнародне право. "Формулою миру"- це перемога на фронті, а без своєї зброї, особливо ракет, дронів, РЕБ та підготовки вмотивованого війська, цього не буде. Невже не набридло Президенту дурити власний народ, коли каже одне, приємне для вух, а робить зовсім навпаки, приємне для свого кодла.
05.10.2024 21:25 Ответить
Залишиться в історії , як зрадник, невдаха , наркоман, слабенький сіпатий кован, слабесенький акторішка , але наймогутніших крадій і хрещений всіх зелекрадіїв. Мабуть самий великий крадій за всю історію України.
05.10.2024 21:26 Ответить
Не самий великий, є батько олігархії Кучма, там ще рахувати треба статки.
05.10.2024 21:27 Ответить
Кучмовоз , то віддільна справа . Зараз війна, і красти під час війни, робити великі злочини зрадничества, незнаю що буде із зелєпадалью , нажаль до цьго часу вони всі потихеньку , без перешкоджень тікають із України, але маю надію що хоча б два жирних карася дєрьмака і зельмака покарають у свій час.
05.10.2024 21:53 Ответить
Невдаха , як препіздент, Ще й тупенький, без бумажки два слова до купи зв'язати нездатний.
05.10.2024 21:31 Ответить
Надійний мир можливий лише на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями, - Зеленський Джерело:

П*ЗДИТЬ ЯК КАЦАП.
Красіво і брехливо одночасно.
05.10.2024 21:26 Ответить
ой вей, хто ще дивиться на ніч це лайно ?
05.10.2024 21:27 Ответить
Так чого ж ти, ********, торгував територіями та суверенітетом в Стамбулі? Чи то инше?
05.10.2024 21:27 Ответить
Надійний вей із мир...
05.10.2024 21:28 Ответить
Зелений віслюк-пістобол!
05.10.2024 21:29 Ответить
Це говорить підар,який вже здав території півдня України,разом з людьми.
05.10.2024 21:36 Ответить
зелене чмо неголене ...їди спатки ...хай тобі присниться, останній день твого президенства ,а на ранок, в реалізації ...Амінь !!!
05.10.2024 21:44 Ответить
Потужно треплет🤮🤮
05.10.2024 21:46 Ответить
1. Що воно знає про міжнародне право?

2. Міжнародному праву настав кінець, коли Роісі дозволили анексувати Крим.
05.10.2024 21:50 Ответить
На фронт цього чотирижди ухилянта. Поки йде війна це чмо лишається у влади та не може бути судиме.
05.10.2024 21:55 Ответить
Українські та західні чиновники розглядають модель "земля в обмін на НАТО" для завершення війни, - Financial Times Джерело:

Ціль України вступ в Євросоюз та НАТО.

Про що бельмекає Зеленський?
05.10.2024 21:56 Ответить
Ермак текст выступления написал мелким почерком, не разобрать.
Поэтому Зеля и булькает что-то нечленораздельное.
05.10.2024 22:05 Ответить
Мой страшный сон , что этот …. Избежит ответственности за всё что натворил!
05.10.2024 22:02 Ответить
Черговий пук від Зеленського.
"Квартал 95" вже на фронті чи ще ні?
05.10.2024 22:03 Ответить
Хай складе повноваження, як те передбачає Конституція та відправиться у бойову частину як громадянин, за 5-ю повісткою, разом з Кулебою і хряка прихопить, тоді я хоч трохи повірю у щирість цього гундоса маслякова. Вони он усі в формі завжди, вже готові.
05.10.2024 22:17 Ответить
Якщо Зєля корчить з себе великого патріота, державника і юриста ........ значить скоро вибори.. Надіюсь дуже, що в 73 появився мозок.....
05.10.2024 22:37 Ответить
Звідки б він взявся?
06.10.2024 12:55 Ответить
Мудак
05.10.2024 23:33 Ответить
Тварь зелена
06.10.2024 05:02 Ответить
Під цим гаслом здається все більше територій України і нищиться населення. Єдине що може допомогти це НАТО і повернення територій під тиском санкцій.
06.10.2024 09:34 Ответить
Підтримую пане Президент!💙💛
06.10.2024 10:07 Ответить
Де ти там президента набачило? Розхрістаний, брехливий та жадібний піськограй після двох доріжок аргентинської муки є, а Президента вже 5 з половиною років немає
06.10.2024 12:54 Ответить
Гадьониш вже давно втратив кредит довіри українців. Щоб його рот зараз не випорожнював - все в помийну яму.

Зєлю геть. Вибори
06.10.2024 10:39 Ответить
Какой надежный мир, если у нас нет победы над рабссеей? Гундос, бросай курить и нюхать что попало.
06.10.2024 12:38 Ответить
До цього потужного відосіка тільки не вистачає в кінці - " панять і прастіть". А так буде один в один.
06.10.2024 13:12 Ответить
Чому не було наказу вчасно на відступ з Вугледару 72 бригади, Зеленський?!
06.10.2024 13:21 Ответить
Та вже щось почали з'являтись звернення військових, які перебували на Курщині
Вбили там наших багато. Якщо вірити відео, то з 350 чоловік лишилось до 50.
Не було постачання води, їжі, ліків, зброї. Поранені по 5-6 днів з турнікетами, бо їх не вивозять. А кого десь убили, числиться в дизертирах.
06.10.2024 14:51 Ответить
Якась шизофренія? У Західних ЗМІ постійно вкиди він неназваних джерел, що Україна готується до заморозки.

На полі бою - виключно відступ та втрати українських Героїв, нестача снарядів, відсутність фортифікацій. В тилу - хабарники й мародери, що крадуть як в останнє.

І тут вилазить зе, його спікери, чуваки з оп, і такі "ні, тіко кордони 91-го".
06.10.2024 13:40 Ответить
--Це і Є (вже узгоджена) відповідь щодо :
умисно-бездарної здачі ЗЕ--засланцями тер.Донбасу та відведення
новітньо-озброєних . елітних підрозділів ЗСУ із України на задвірки Курщини ...
( І все це .водночас. під підло--цинічні і зрадницькі волання ЗЕ-оборотня :
---Ми і клаптика землі рашистам НЕ віддамо... хо-хо !!! ) Він у нас таки КРУТИЙ...і розумака на додачу??? Єдина вада:--Думає. що ми всі телепні безмозклі . бо як же інакше. коли вибрали саме його...
06.10.2024 14:01 Ответить
Трон зашатался?
06.10.2024 14:29 Ответить
 
 