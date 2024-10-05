Надежный мир возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями, - Зеленский. ВИДЕО

Украине нужен настоящий и справедливый мир. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Президент рассказал, что сейчас продолжается работа команд Украины и США, а также других партнеров для подготовки заседания "Рамштайн" - "содержательных решений и в целом встреч и переговоров на следующей неделе".

"И неделя эта может стать положительной для нашей защиты, для нашего видения того, как должна закончиться война. Мы для этого все сделаем, на сто процентов сделаем. Сделаем эффективно", - сказал Зеленский.

Кроме этого, глава государства заявил, что на днях состоятся политические консультации между командами Украины и партнеров. Будут общаться чиновники и дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы.

"Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеров. Есть у мира этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира", - сказал Зеленский.

"Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый, - гарантированная защита от войны. Это возможно только на сильных позициях. И только тогда, когда и наш народ, и наши партнеры действительно объединены. Именно для этого мы работаем. Спасибо всем, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", - заявил глава государства в видеообращении.

