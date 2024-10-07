РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9697 посетителей онлайн
Новости Видео
10 973 22

В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: горит нефтебаза в Феодосии. ВИДЕО

После атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей (подписчиков российских каналов), в Феодосии около 4:30 раздались несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.

Власти оккупированном Крыму подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

Позже Telegram-канал ASTRA уточнил, что горящая нефтебаза в Феодосии - это АО "Морской нефтяной терминал", который ранее уже атаковали беспилотники. Так, в марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда с нефтебазы эвакуировали работников. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

Отмечается, что нефтебаза, горящая в Феодосии, крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

Также смотрите: В Воронежской области РФ дрон упал на территорию нефтебазы, возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

пожар (6023) Феодосия (171)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
сподіваюсь, що туди прилетів не дрончік, а вже КР.
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів (об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів);. Загалом на півострові два такі термінали, другий розміщений у Севастополі.
На НФТ повно інфраструктури, яку можно планомірно "довбати" - вантажні залізничні естакади з фронтом вантажно-розвантажувальних операцій на 90 вагонних цистерн, насосні станції з продуктивністю трохи більше 1500 тонн/година. У морі на двох рейдових пунктах можуть бути ошвартовані танкери водотоннажністю 110 та 80 тисяч тонн з осадкою суден у 12,5 та 11,5 м для навантаження і розвантаження.
Феодосійський нафтоперевалочний термінал зручніший для логістикі, ніж Севастопольський, оскільки рівновіддалений від більшості районів півострова. Ураження цього об'єкта погіршить і скоротить у рази постачання паливом російських військ, що неминуче позначиться на їх маневреності та боєздатності загалом. Останній раз "обломкі" дрона прилітали на ФНТ на початку березня цього року.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:09 Ответить
+16
Красота!
показать весь комментарий
07.10.2024 06:44 Ответить
+10
Так її треба тікати з Криму, а пальне тютю, а власним пешком тікати то багато на себе не навьючити, тому переживає.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красота!
показать весь комментарий
07.10.2024 06:44 Ответить
От і хай палає..
показать весь комментарий
07.10.2024 06:49 Ответить
О-0-0... Нарешті! Надіюся - палаюче паливо пішло вниз по схилу, у напрямку порту.....
показать весь комментарий
07.10.2024 08:02 Ответить
як такого порту там нема, там увесь берег це житлова та комерційна забудова аж до самої берегової лінії. Горіти буде на теріторії терміналу, бо там рівненько, і текти не буде, бо встигне горіти на місці, і до того ж є обваловка теріторії.
показать весь комментарий
07.10.2024 09:47 Ответить
Ти мені будеш розказувать? Я служив у Феодосії..... І частенько проїжджав повз ту нафтобазу.....
показать весь комментарий
07.10.2024 10:56 Ответить
а, ну мабуть після того порт знесли нахєр, і замість нього побудували пляжі з готелями і пансіонатами.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:03 Ответить
А я сказав, що в прибережній смузі нема житлової забудови? Однак пірси та інші портові споруди на березі - в наявності... Бо саме через них ведеться, зокрема, і транспортування палива до бази і назад...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:15 Ответить
нема там ніякого порту, там рівна берегова лінія з пляжами. Транспортування палива на ФНТ здійснюється з рейду, без причалів у прибережній смузі, бо танкери на 80-100 тисяч тон з осадкою 12 метрів там не можуть підійти до берега.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:27 Ответить
Уроды, уроды...))))
показать весь комментарий
07.10.2024 06:58 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 06:59 Ответить
сподіваюсь, що туди прилетів не дрончік, а вже КР.
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів (об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів);. Загалом на півострові два такі термінали, другий розміщений у Севастополі.
На НФТ повно інфраструктури, яку можно планомірно "довбати" - вантажні залізничні естакади з фронтом вантажно-розвантажувальних операцій на 90 вагонних цистерн, насосні станції з продуктивністю трохи більше 1500 тонн/година. У морі на двох рейдових пунктах можуть бути ошвартовані танкери водотоннажністю 110 та 80 тисяч тонн з осадкою суден у 12,5 та 11,5 м для навантаження і розвантаження.
Феодосійський нафтоперевалочний термінал зручніший для логістикі, ніж Севастопольський, оскільки рівновіддалений від більшості районів півострова. Ураження цього об'єкта погіршить і скоротить у рази постачання паливом російських військ, що неминуче позначиться на їх маневреності та боєздатності загалом. Останній раз "обломкі" дрона прилітали на ФНТ на початку березня цього року.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:09 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 07:23 Ответить
Орчиха еще и недовольна!)))
показать весь комментарий
07.10.2024 07:36 Ответить
А чого вона переживає ? То шо її нафтобаза ?
показать весь комментарий
07.10.2024 07:37 Ответить
Так її треба тікати з Криму, а пальне тютю, а власним пешком тікати то багато на себе не навьючити, тому переживає.
показать весь комментарий
07.10.2024 07:44 Ответить
Український дрончік
прилетів на базу
-прилетів на базу
-вибухнув відразу
показать весь комментарий
07.10.2024 08:07 Ответить
Не беспилотник страшен, но обломки. Сбивающих бутылить за измену.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:13 Ответить
Опять курили.
показать весь комментарий
07.10.2024 08:16 Ответить
Звідки в цапів стільки палива? НПЗ працюють? Українцям пуйло заборонив бити по НПЗ?
показать весь комментарий
07.10.2024 09:00 Ответить
от уроди...
попали, спалили свою нафтобазу...
а тобі, ****, яке діло???
показать весь комментарий
07.10.2024 10:15 Ответить
вони самі себе обстрілювали.
показать весь комментарий
07.10.2024 21:39 Ответить
 
 