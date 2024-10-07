В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: горит нефтебаза в Феодосии. ВИДЕО

После атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей (подписчиков российских каналов), в Феодосии около 4:30 раздались несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.

Власти оккупированном Крыму подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".

Позже Telegram-канал ASTRA уточнил, что горящая нефтебаза в Феодосии - это АО "Морской нефтяной терминал", который ранее уже атаковали беспилотники. Так, в марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда с нефтебазы эвакуировали работников. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.

Отмечается, что нефтебаза, горящая в Феодосии, крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.

