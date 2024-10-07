В оккупированном Крыму ночью раздавались взрывы: горит нефтебаза в Феодосии. ВИДЕО
После атаки дронов ночью 7 октября в Феодосии горит нефтебаза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей (подписчиков российских каналов), в Феодосии около 4:30 раздались несколько мощных взрывов, после чего начался пожар.
Власти оккупированном Крыму подтвердили информацию, но по их версии, произошло "возгорание".
Позже Telegram-канал ASTRA уточнил, что горящая нефтебаза в Феодосии - это АО "Морской нефтяной терминал", который ранее уже атаковали беспилотники. Так, в марте 2024 года на территорию нефтебазы упали сразу 4 беспилотника. В результате атаки был поврежден магистральный трубопровод перекачки топлива, возник пожар. Тогда с нефтебазы эвакуировали работников. В тот раз на ликвидацию пожара ушло полтора часа.
Отмечается, что нефтебаза, горящая в Феодосии, крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов.
https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B004 Феодосійський нафтоперевалочний термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів (об'єм резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів);. Загалом на півострові два такі термінали, другий розміщений у Севастополі.
На НФТ повно інфраструктури, яку можно планомірно "довбати" - вантажні залізничні естакади з фронтом вантажно-розвантажувальних операцій на 90 вагонних цистерн, насосні станції з продуктивністю трохи більше 1500 тонн/година. У морі на двох рейдових пунктах можуть бути ошвартовані танкери водотоннажністю 110 та 80 тисяч тонн з осадкою суден у 12,5 та 11,5 м для навантаження і розвантаження.
Феодосійський нафтоперевалочний термінал зручніший для логістикі, ніж Севастопольський, оскільки рівновіддалений від більшості районів півострова. Ураження цього об'єкта погіршить і скоротить у рази постачання паливом російських військ, що неминуче позначиться на їх маневреності та боєздатності загалом. Останній раз "обломкі" дрона прилітали на ФНТ на початку березня цього року.
прилетів на базу
-прилетів на базу
-вибухнув відразу
попали, спалили свою нафтобазу...
а тобі, ****, яке діло???