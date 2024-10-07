Дроны-камикадзе уничтожили четыре вражеских БПЛА: два "Supercam", "Zala" и "Орлан". ВИДЕО
Операторы украинских дронов-камикадзе уничтожили четыре вражеских беспилотника: два "Supercam", "Zala" и "Орлан".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак опубликована в соцсетях.
Дуже актуально в опалювальний сезон.
Бачив десь відео що китайці пробують пастки для вертольотів розробляти на основі дронів, які мають ********* начинений легкими елементами.
Та в них багато ресурсів але все таки ідея непогана, до прикладу шахеди збивати в яких досяжна для дрона швидкість.
