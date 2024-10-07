РУС
Дроны-камикадзе уничтожили четыре вражеских БПЛА: два "Supercam", "Zala" и "Орлан". ВИДЕО

Операторы украинских дронов-камикадзе уничтожили четыре вражеских беспилотника: два "Supercam", "Zala" и "Орлан".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе догнал в поле российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

+1
маленького кулеметика на дроні не вистачає..... - щоб без тарану ...
07.10.2024 12:01 Ответить
+1
Щеб якись портативний пеленгатор, мисливцям за дронами.

Бачив десь відео що китайці пробують пастки для вертольотів розробляти на основі дронів, які мають ********* начинений легкими елементами.

Та в них багато ресурсів але все таки ідея непогана, до прикладу шахеди збивати в яких досяжна для дрона швидкість.
07.10.2024 12:06 Ответить
+1
Добре,як каже Мадяр..
07.10.2024 12:36 Ответить
