УКР
4 145 14

Дрони-камікадзе знищили чотири ворожих БПЛА: два "Supercam", "Zala" та "Орлан". ВIДЕО

Оператори українських дронів-камікадзе знищили чотири ворожі безпілотники: два "Supercam", "Zala" та "Орлан".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

армія рф (18507) безпілотник (4732) знищення (8028)
+1
маленького кулеметика на дроні не вистачає..... - щоб без тарану ...
07.10.2024 12:01 Відповісти
+1
Щеб якись портативний пеленгатор, мисливцям за дронами.

Бачив десь відео що китайці пробують пастки для вертольотів розробляти на основі дронів, які мають ********* начинений легкими елементами.

Та в них багато ресурсів але все таки ідея непогана, до прикладу шахеди збивати в яких досяжна для дрона швидкість.
07.10.2024 12:06 Відповісти
+1
Добре,як каже Мадяр..
07.10.2024 12:36 Відповісти
Краще невеликий гарпун, який може пробити БПЛА наскрізь, і через отвір протягнути лінь, до якого прив'язати невеликий парашут. Заякорений БПЛА не зможе підтримувати швидкість польоту і впаде, при цьому мавік буде цілий. Гапун можна вистілювати з близької відстані(на довжину лині) через трубку пружиною, або холостим пістолетним набоєм.
07.10.2024 13:34 Відповісти
Спробували б самі щось зробити реально дієве... А радників та критиків тут хоч греблю гати...
07.10.2024 13:45 Відповісти
Шо вміємо, то і робимо - на кухнях гравіцапи.
07.10.2024 14:05 Відповісти
Доречі, кого цікавлять іновації, ідея, що економить до половини дров при опаленні пічкою - вечное полено на 5.30 мин. https://youtu.be/vD8Xp5Dyleg?si=p80Ys3Am0KMtKN4E
Дуже актуально в опалювальний сезон.
07.10.2024 14:18 Відповісти
ідея СУПЕР - мені подобається..... Респект!
07.10.2024 16:48 Відповісти
Я побачив одного разу, як голуб заліз у целофановий пакет-майку, а потім з ним намагався літати.
07.10.2024 17:22 Відповісти
Як приклад https://youtu.be/3G0wxqIljok?si=Dta6JzNx1MkkMfbI
14.10.2024 10:39 Відповісти
Джага-Джага...
або
Туго _ Маш...
07.10.2024 16:52 Відповісти
 
 