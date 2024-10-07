Дрони-камікадзе знищили чотири ворожих БПЛА: два "Supercam", "Zala" та "Орлан". ВIДЕО
Оператори українських дронів-камікадзе знищили чотири ворожі безпілотники: два "Supercam", "Zala" та "Орлан".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних атак опублікований у соцмережах.
Дуже актуально в опалювальний сезон.
Бачив десь відео що китайці пробують пастки для вертольотів розробляти на основі дронів, які мають ********* начинений легкими елементами.
Та в них багато ресурсів але все таки ідея непогана, до прикладу шахеди збивати в яких досяжна для дрона швидкість.
