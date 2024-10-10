Уничтожение дроном-камикадзе российского оккупанта. ВИДЕО
Уничтожение украинским дроном-камикадзе заблудившегося российского оккупанта в исполнении аэробомберов тактической группы "Адам".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий10.10.2024 22:10 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
время
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Victor Victor #437828
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