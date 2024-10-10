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Уничтожение дроном-камикадзе российского оккупанта. ВИДЕО

Уничтожение украинским дроном-камикадзе заблудившегося российского оккупанта в исполнении аэробомберов тактической группы "Адам".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Операторы дронов 5-й ОШБр уничтожают оккупантов вблизи Ивановского на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4041)


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Добре..
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10.10.2024 22:10 Ответить
Туди кацапу й дорога.
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10.10.2024 22:40 Ответить
Дорога в Пекло (путь путіна).
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10.10.2024 22:52 Ответить
 
 