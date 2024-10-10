Знищення дроном-камікадзе російського окупанта. ВIДЕО

Знищення українським дроном-камікадзе російського окупанта, що заблукав, у виконанні аеробомберів тактичної групи "Адам".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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