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Знищення дроном-камікадзе російського окупанта. ВIДЕО

Знищення українським дроном-камікадзе російського окупанта, що заблукав, у виконанні аеробомберів тактичної групи "Адам".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дрони (4844)


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Добре..
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10.10.2024 22:10 Відповісти
Туди кацапу й дорога.
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10.10.2024 22:40 Відповісти
Дорога в Пекло (путь путіна).
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10.10.2024 22:52 Відповісти
 
 