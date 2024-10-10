Бойцы 63-й ОМБр сбросами с дронов ликвидируют оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Кадры качественного дронобомбинга по живой силе противника на Лиманском направлении от пилотов ББС и 105-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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