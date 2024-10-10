Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів ліквідують окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Кадри якісного дронобомбінгу по живій силі противника на Лиманському напрямку від пілотів ББС і 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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