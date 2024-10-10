Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів ліквідують окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Кадри якісного дронобомбінгу по живій силі противника на Лиманському напрямку від пілотів ББС і 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар10.10.2024 22:57 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Андрей Моисеенко #594341
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