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Бійці 63-ї ОМБр скидами з дронів ліквідують окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Кадри якісного дронобомбінгу по живій силі противника на Лиманському напрямку від пілотів ББС і 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 63 ОМБр вщент знищили танк Т-72Б1 окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4844) 63 ОМБр (105)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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10.10.2024 22:57 Відповісти
Гарна оптика на розвіднику.
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10.10.2024 23:21 Відповісти
 
 