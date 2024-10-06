Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и уничтожили БМП, БТР и танк-сарай оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм: наши защитники ликвидировали российских захватчиков и сожгли технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в соцсети.

"Утренняя атака колонны кацапов в составе двух БМП, двух БТР и двух танков-сараев завершилась традиционным "успехом", - сообщили воины.

