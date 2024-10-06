РУС
Бойцы 63 ОМБр отразили вражеский штурм и уничтожили БМП, БТР и танк-сарай оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм: наши защитники ликвидировали российских захватчиков и сожгли технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в соцсети.

"Утренняя атака колонны кацапов в составе двух БМП, двух БТР и двух танков-сараев завершилась традиционным "успехом", - сообщили воины.

армия РФ (20346) штурм (547) 63 ОМБр (116)
👍👍👍👍👍
06.10.2024 13:47 Ответить
"Переполовинили...."!
06.10.2024 14:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9H06f0Y_Mrg Зєля, поверни УКРАЇНСЬКИХ генералів!
06.10.2024 14:17 Ответить
Порушили правила дорожнього руху на території України - і.... ? на концерт кабздона...
06.10.2024 14:20 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
06.10.2024 15:22 Ответить
...хєра сє іпануло...
06.10.2024 17:25 Ответить
 
 