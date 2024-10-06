УКР
Бійці 63 ОМБр відбили ворожий штурм і знищили БМП, БТР і танк-сарай окупантів. ВIДЕО

Бійці 63-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм: наші захисники ліквідували російських загарбників і спалили техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у соцмережі.

"Ранкова атака колони кацапів у складі двох БМП, двох БТР та двох танків-сараїв завершилася традиційним "успeхом", - повідомили воїни.

армія рф (18507) штурм (258) 63 ОМБр (116)
👍👍👍👍👍
06.10.2024 13:47 Відповісти
"Переполовинили...."!
06.10.2024 14:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9H06f0Y_Mrg Зєля, поверни УКРАЇНСЬКИХ генералів!
06.10.2024 14:17 Відповісти
Порушили правила дорожнього руху на території України - і.... ? на концерт кабздона...
06.10.2024 14:20 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
06.10.2024 15:22 Відповісти
...хєра сє іпануло...
06.10.2024 17:25 Відповісти
 
 