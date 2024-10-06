Бійці 63 ОМБр відбили ворожий штурм і знищили БМП, БТР і танк-сарай окупантів. ВIДЕО
Бійці 63-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм: наші захисники ліквідували російських загарбників і спалили техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи наших бійців опублікований у соцмережі.
"Ранкова атака колони кацапів у складі двох БМП, двох БТР та двох танків-сараїв завершилася традиційним "успeхом", - повідомили воїни.
