3-я ОШБр и группа "ДК Енергетик" выпустили клип в рамках рекрутинговой кампании "Я люблю Третю штурмову". ВИДЕО

Третья отдельная штурмовая бригада и музыкальная группа "ДК Енергетик" выпустили клип для поддержки рекрутинговой кампании "Я люблю Третю штурмову".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал 3-й ОШБр.

"Война стала для нас реальностью, с которой мы живем уже десять лет. Ежедневно боремся за свою идею, нацию, государство. Нет цены, которую нельзя было бы отдать за Родину. Мы отдаемся ей сполна, но наша жизнь не останавливается", - отмечают в 3-й ОШБр.

Там добавляют, что новая рекрутинговая кампания - "Я люблю Третю штурмову" начинается с коллаборации с группой "ДК Енергетик".

Пара в видеоклипе - настоящие влюбленные, боец Третьей штурмовой и его жена.

"Любовь - это то, что нельзя отложить на "после". Она спасает, вдохновляет и дает силы даже тогда, когда падает мир. Быть воином - жить вечно. Быть с воином - любить вечно", - отмечают в 3-й ОШБр.

И призывают присоединяться к их рядам.

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