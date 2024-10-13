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3-я ОШБр и группа "ДК Енергетик" выпустили клип в рамках рекрутинговой кампании "Я люблю Третю штурмову". ВИДЕО

Третья отдельная штурмовая бригада и музыкальная группа "ДК Енергетик" выпустили клип для поддержки рекрутинговой кампании "Я люблю Третю штурмову".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал 3-й ОШБр.

"Война стала для нас реальностью, с которой мы живем уже десять лет. Ежедневно боремся за свою идею, нацию, государство. Нет цены, которую нельзя было бы отдать за Родину. Мы отдаемся ей сполна, но наша жизнь не останавливается", - отмечают в 3-й ОШБр.

Там добавляют, что новая рекрутинговая кампания - "Я люблю Третю штурмову" начинается с коллаборации с группой "ДК Енергетик".

Пара в видеоклипе - настоящие влюбленные, боец Третьей штурмовой и его жена.

"Любовь - это то, что нельзя отложить на "после". Она спасает, вдохновляет и дает силы даже тогда, когда падает мир. Быть воином - жить вечно. Быть с воином - любить вечно", - отмечают в 3-й ОШБр.

И призывают присоединяться к их рядам.

Смотрите: Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают российских пехотинцев на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (439) рекрутинг (138)


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Топ комментарии
+17
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13.10.2024 19:08
+13
Помилились з датами , в 1991 за Чорновола ....
19 це вже наслідок тієї помилки
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13.10.2024 19:19
+12
Цей "Девід Браун" (Арахамія) прекрасно знає, що за 3 роки на фронті загинуло 100+ сопартійців ЄС.
І все одно нахабно бреше!
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13.10.2024 19:30
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13.10.2024 19:08 Ответить
Та з фанатів зелені легко набрати декілька разів по 500 тис. - в Польщі, Німетчині, Іспанії ... єдина їх умова рекрутингу "Украіну нє прєдлаґать!"
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13.10.2024 19:13 Ответить
*Німеччині
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13.10.2024 19:35 Ответить
Ой та ладно, їх і в Україні вистачає. Типу всі прихильники зе виїхали
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13.10.2024 20:10 Ответить
Не всі (на жаль). Але вони більше воюють на корупційному фронті. На ТІЙ стороні.
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13.10.2024 20:30 Ответить
при Залужному було "Ми любимо ЗСУ"
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13.10.2024 22:01 Ответить
так було....
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13.10.2024 22:07 Ответить
Як би прислухалися до... Амія Мова Віра , у 19році, от ця, молодіж ,то сьогодні робили би кліпи , на Канарах зі своїми дітками !!!
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13.10.2024 19:09 Ответить
Помилились з датами , в 1991 за Чорновола ....
19 це вже наслідок тієї помилки
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13.10.2024 19:19 Ответить
Це було нереально. Комуністичні секретарі не для того розвалювали совок, щоб віддати владу комусь іншому. У половині республік досі правлять їхні сім'ї.
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13.10.2024 20:00 Ответить
Раніше- на Чорній Раді 1663 року 'мудра' більшість за московські гроші обрала Івашку Брюховецького гетьманом. Він підписав все що підсунула йому москва, і перетворив договір про військовий союз на кабалу згідно якої Гетьманщина і Військо Запорозьке Низове стали політичними маріонетками московії...
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15.10.2024 03:21 Ответить
В 3-й ОШБ служать офігенні PR-менеджери. Цікаво - на яких вони офіційно посадах рахуються?
Своєму комбату усі вуха прожужжав по темі.
Нас лише кацапня піарить в своїй пропаганді:
"Крававиє тєррорісти, нацисти, бандєровци, поєдатєлі русскіх младєнцев" (с)
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13.10.2024 19:11 Ответить
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13.10.2024 19:19 Ответить
Цей "Девід Браун" (Арахамія) прекрасно знає, що за 3 роки на фронті загинуло 100+ сопартійців ЄС.
І все одно нахабно бреше!
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13.10.2024 19:30 Ответить
Генерал Забродський склав мандат щоб воювати

і де він тепер ?
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13.10.2024 22:09 Ответить
Східний кордон відкритий
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13.10.2024 20:10 Ответить
Дякую Третій штурмовій за те,що допомогли братові з поламаною рукою ,вийти з під Авдіївського коксохіму.Героям Слава!
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13.10.2024 20:03 Ответить
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13.10.2024 20:04 Ответить
Щось незрозуміле...
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13.10.2024 20:13 Ответить
От після цього відео знаєте хто піде до них ? Ну вгадайте ?))) Так -дівчата ! )))
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13.10.2024 20:20 Ответить
Сьогодні вечором , годину тому , під супермаркетом зупинилася автівка ЗСУ , вийшли хлопці в польовій формі щось купити поїсти в дорогу , у одного нога від коліна протез ....І він воює ! Ось цей хлопець-воїн , є цвіт нації ! Слава нашим Воїнам , Велика подяка , і 3 штурмовій , і 72 гій , і 110тій , усім , хто нас боронить від ворога !
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13.10.2024 20:46 Ответить
 
 