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3-тя ОШБр та гурт "ДК Енергетик" випустили кліп у рамках рекрутингової кампанії "Я люблю Третю штурмову". ВIДЕО

Третя окрема штурмова бригада та музичний гурт "ДК Енергетик" випустили кліп для підтримки рекрутингової кампанії "Я люблю Третю штурмову".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 3-ї ОШБр.

"Війна стала для нас реальністю, з якою ми живемо вже десять років. Щодня боремося за свою ідею, націю, державу. Немає ціни, яку б не можна було віддати за Батьківщину. Ми віддаємося їй сповна, але наше життя не зупиняється", - зазначають в 3-й ОШБр.

Там додають, що нова рекрутингова кампанія - "Я люблю Третю штурмову" починається з колаборації з гуртом "ДК Енергетик".

Пара у відеокліпі - справжні закохані, боєць Третьої штурмової та його дружина.

"Любов це те, що не можна відкласти на "після". Вона рятує, надихає та дає сил навіть тоді, коли падає світ. Бути воїном — жити вічно. Бути з воїном — кохати вічно", - наголошують в 3-й ОШБр.

Та закликають долучатись до їхніх лав.

Читайте: Бійці 3 ОШБр провели успішний штурм на Харківщині: Звільнено полонених та відновлено втрачені позиції. ВIДЕО

Автор: 

3 Окрема штурмова бригада (450) Рекрутинг (147)


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Топ коментарі
+17
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13.10.2024 19:08
+13
Помилились з датами , в 1991 за Чорновола ....
19 це вже наслідок тієї помилки
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13.10.2024 19:19
+12
Цей "Девід Браун" (Арахамія) прекрасно знає, що за 3 роки на фронті загинуло 100+ сопартійців ЄС.
І все одно нахабно бреше!
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13.10.2024 19:30
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13.10.2024 19:08 Відповісти
Та з фанатів зелені легко набрати декілька разів по 500 тис. - в Польщі, Німетчині, Іспанії ... єдина їх умова рекрутингу "Украіну нє прєдлаґать!"
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13.10.2024 19:13 Відповісти
*Німеччині
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13.10.2024 19:35 Відповісти
Ой та ладно, їх і в Україні вистачає. Типу всі прихильники зе виїхали
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13.10.2024 20:10 Відповісти
Не всі (на жаль). Але вони більше воюють на корупційному фронті. На ТІЙ стороні.
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13.10.2024 20:30 Відповісти
при Залужному було "Ми любимо ЗСУ"
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13.10.2024 22:01 Відповісти
так було....
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13.10.2024 22:07 Відповісти
Як би прислухалися до... Амія Мова Віра , у 19році, от ця, молодіж ,то сьогодні робили би кліпи , на Канарах зі своїми дітками !!!
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13.10.2024 19:09 Відповісти
Помилились з датами , в 1991 за Чорновола ....
19 це вже наслідок тієї помилки
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13.10.2024 19:19 Відповісти
Це було нереально. Комуністичні секретарі не для того розвалювали совок, щоб віддати владу комусь іншому. У половині республік досі правлять їхні сім'ї.
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13.10.2024 20:00 Відповісти
Раніше- на Чорній Раді 1663 року 'мудра' більшість за московські гроші обрала Івашку Брюховецького гетьманом. Він підписав все що підсунула йому москва, і перетворив договір про військовий союз на кабалу згідно якої Гетьманщина і Військо Запорозьке Низове стали політичними маріонетками московії...
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15.10.2024 03:21 Відповісти
В 3-й ОШБ служать офігенні PR-менеджери. Цікаво - на яких вони офіційно посадах рахуються?
Своєму комбату усі вуха прожужжав по темі.
Нас лише кацапня піарить в своїй пропаганді:
"Крававиє тєррорісти, нацисти, бандєровци, поєдатєлі русскіх младєнцев" (с)
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13.10.2024 19:11 Відповісти
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13.10.2024 19:19 Відповісти
Цей "Девід Браун" (Арахамія) прекрасно знає, що за 3 роки на фронті загинуло 100+ сопартійців ЄС.
І все одно нахабно бреше!
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13.10.2024 19:30 Відповісти
Генерал Забродський склав мандат щоб воювати

і де він тепер ?
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13.10.2024 22:09 Відповісти
Східний кордон відкритий
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13.10.2024 20:10 Відповісти
Дякую Третій штурмовій за те,що допомогли братові з поламаною рукою ,вийти з під Авдіївського коксохіму.Героям Слава!
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13.10.2024 20:03 Відповісти
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13.10.2024 20:04 Відповісти
Щось незрозуміле...
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13.10.2024 20:13 Відповісти
От після цього відео знаєте хто піде до них ? Ну вгадайте ?))) Так -дівчата ! )))
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13.10.2024 20:20 Відповісти
Сьогодні вечором , годину тому , під супермаркетом зупинилася автівка ЗСУ , вийшли хлопці в польовій формі щось купити поїсти в дорогу , у одного нога від коліна протез ....І він воює ! Ось цей хлопець-воїн , є цвіт нації ! Слава нашим Воїнам , Велика подяка , і 3 штурмовій , і 72 гій , і 110тій , усім , хто нас боронить від ворога !
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13.10.2024 20:46 Відповісти
 
 