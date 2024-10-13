3-тя ОШБр та гурт "ДК Енергетик" випустили кліп у рамках рекрутингової кампанії "Я люблю Третю штурмову". ВIДЕО
Третя окрема штурмова бригада та музичний гурт "ДК Енергетик" випустили кліп для підтримки рекрутингової кампанії "Я люблю Третю штурмову".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал 3-ї ОШБр.
"Війна стала для нас реальністю, з якою ми живемо вже десять років. Щодня боремося за свою ідею, націю, державу. Немає ціни, яку б не можна було віддати за Батьківщину. Ми віддаємося їй сповна, але наше життя не зупиняється", - зазначають в 3-й ОШБр.
Там додають, що нова рекрутингова кампанія - "Я люблю Третю штурмову" починається з колаборації з гуртом "ДК Енергетик".
Пара у відеокліпі - справжні закохані, боєць Третьої штурмової та його дружина.
"Любов це те, що не можна відкласти на "після". Вона рятує, надихає та дає сил навіть тоді, коли падає світ. Бути воїном — жити вічно. Бути з воїном — кохати вічно", - наголошують в 3-й ОШБр.
Та закликають долучатись до їхніх лав.
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19 це вже наслідок тієї помилки
Своєму комбату усі вуха прожужжав по темі.
Нас лише кацапня піарить в своїй пропаганді:
"Крававиє тєррорісти, нацисти, бандєровци, поєдатєлі русскіх младєнцев" (с)
І все одно нахабно бреше!
і де він тепер ?