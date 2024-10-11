Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают российских пехотинцев на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения Mosquitos 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросами с дронов уничтожают российских оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российская пехота уничтожается в окопах, на позициях, и в поле прямыми попаданиями с неба.

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