Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают российских пехотинцев на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения Mosquitos 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросами с дронов уничтожают российских оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Российская пехота уничтожается в окопах, на позициях, и в поле прямыми попаданиями с неба.
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Олена Ткаченко
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