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Бойцы 3-й ОШБр сбросами с дронов уничтожают российских пехотинцев на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения Mosquitos 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сбросами с дронов уничтожают российских оккупантов на Харьковщине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Российская пехота уничтожается в окопах, на позициях, и в поле прямыми попаданиями с неба.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали четыре группы оккупантов, которые пытались штурмовать позиции на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (4049) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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Розслаблююче відео наніч
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11.10.2024 22:07 Ответить
👌
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13.10.2024 13:09 Ответить
..ані тоже думалі, што іх пранєсьот...
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11.10.2024 22:09 Ответить
кацапам навіть берців не видають. На ЛБЗ привозять у тих же мештах, в яких мобілізували. Ну правильно, на тиждень вистачить.
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11.10.2024 22:25 Ответить
Що, підари, заробили бабла в Україні? Отож
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11.10.2024 22:52 Ответить
 
 