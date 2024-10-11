Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують російських піхотинців на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу Mosquitos 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидами з дронів знищують російських окупантів на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російська піхота знищується в окопах, на позиціях, і в полі прямими влучаннями з неба.

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