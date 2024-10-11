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Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують російських піхотинців на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу Mosquitos 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидами з дронів знищують російських окупантів на Харківщині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російська піхота знищується в окопах, на позиціях, і в полі прямими влучаннями з неба.

Також дивіться: Бійці 3 ОШБр ліквідували чотири групи окупантів, які намагалися штурмувати позиції на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4844) 3 Окрема штурмова бригада (451)


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Розслаблююче відео наніч
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11.10.2024 22:07 Відповісти
👌
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13.10.2024 13:09 Відповісти
..ані тоже думалі, што іх пранєсьот...
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11.10.2024 22:09 Відповісти
кацапам навіть берців не видають. На ЛБЗ привозять у тих же мештах, в яких мобілізували. Ну правильно, на тиждень вистачить.
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11.10.2024 22:25 Відповісти
Що, підари, заробили бабла в Україні? Отож
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11.10.2024 22:52 Відповісти
 
 