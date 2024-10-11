Бійці 3-ї ОШБр скидами з дронів знищують російських піхотинців на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу Mosquitos 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ скидами з дронів знищують російських окупантів на Харківщині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Російська піхота знищується в окопах, на позиціях, і в полі прямими влучаннями з неба.
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Олена Ткаченко
показати весь коментар11.10.2024 22:07 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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