По информации разведки, зимой-осенью КНДР фактически включится в войну, - Зеленский. ВИДЕО
По данным разведки, Северная Корея "фактически включится" в войну России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил Владимир Зеленский.
"Продолжался доклад Главкома Сырского: фронт, и особенно Покровское направление, Курская операция и наше видение дальнейших действий на плацдарме.
Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР - о намерениях россиян на осень - зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Также внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и, несмотря на все, достигать результата. Я благодарю разведку, всех задействованных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и нашим дипломатам.
Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", - подчеркнул президент.
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Перші загони https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F УПА Поліська Січ були сформовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C Тарасом Бульбою-Боровцем 28 червня 1941 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Члени ОУН якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F#cite_note-:2-9 [9] . Вони розпочали активну діяльність лише з весни 1943 року на територіях, які входили до складу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Райхскомісаріату Україна (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Генеральна округа Волинь-Поділля ) - з кінця березня 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Генерал-губернаторства (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Галичина - з кінця 1943 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Холмщина - з осені 1943 року) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F румунської Трансністрії (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Північна Буковина ) - з літа 1944 року. Окремі загони також діяли і на території східної України, на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Донбасі та навіть на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані .
А бравіровать десь з Польщі, Америки, та під бронню усі гаразд, як вони тих корейців, ага, чим закінчилась корейська війна українці звісно не знають, а там аж ціле ООН і США своїми військами впряглися, і не трьома обскубаними літаками.
Путін подарував космічну рукавичку + машинку + табун коней
Кім подарував песікив + десяток тисяч корейців + плиту на могилку
прилетить якийсь "невідомий дрон" і зробить звільнення з посади Кім Чен Ина внаслідок його смерті.