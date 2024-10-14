По информации разведки, зимой-осенью КНДР фактически включится в войну, - Зеленский. ВИДЕО

По данным разведки, Северная Корея "фактически включится" в войну России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в вечернем видеообращении заявил Владимир Зеленский.

"Продолжался доклад Главкома Сырского: фронт, и особенно Покровское направление, Курская операция и наше видение дальнейших действий на плацдарме.

Провел Ставку. Несколько вопросов. Среди главного был доклад разведок - Службы внешней разведки и ГУР - о намерениях россиян на осень - зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны. Также внешнеполитическое направление: наши отношения с партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и, несмотря на все, достигать результата. Я благодарю разведку, всех задействованных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и нашим дипломатам.

Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как надо для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", - подчеркнул президент.

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