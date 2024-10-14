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Бойцы 28-й ОМБр на БМП-2 близко подъехали к лесополосе с оккупантами и открыли плотный огонь. ВИДЕО

Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как экипаж БМП-2 вел плотный огонь по лесополосе с российскими захватчиками.

Видео боевой работы обнародовала на своем канале оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

"На одном из направлений группа оккупантов засела в густой лесополосе, надеясь, что их оттуда не достанут. Однако их ждали неприятные новости, когда за дело взялся наш экипаж БМП-2", - говорится в сообщении.

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уничтожение (7171) 28 отдельная механизированная бригада (188) БМП (404)


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Наші хлопці тихенько підійшли ,
і знищивши кацапів пішли
Молодці👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.10.2024 23:11 Ответить
БМП - це лайно. Де Бредлі?
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15.10.2024 04:46 Ответить
 
 