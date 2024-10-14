Бійці 28 ОМБр на БМП-2 близько під’їхали до лісосмуги з окупантами й відкрили щільний вогонь. ВIДЕО
Бійці 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як екіпаж БМП-2 вів щільний вогонь по лісосмузі з російськими загарбниками.
Відео бойової роботи оприлюднило на своєму каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.
"На одному із напрямків група окупантів засіла в густій лісосмузі сподіваючись, що їх звідти не дістануть. Однак їх чекали неприємні новини, коли за справу взявся наш екіпаж БМП-2", - йдеться в повідомленні.
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і знищивши кацапів пішли
Молодці👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼