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Новини Відео Війна
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Бійці 28 ОМБр на БМП-2 близько під’їхали до лісосмуги з окупантами й відкрили щільний вогонь. ВIДЕО

Бійці 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали, як екіпаж БМП-2 вів щільний вогонь по лісосмузі з російськими загарбниками.

Відео бойової роботи оприлюднило на своєму каналі оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

"На одному із напрямків група окупантів засіла в густій лісосмузі сподіваючись, що їх звідти не дістануть. Однак їх чекали неприємні новини, коли за справу взявся наш екіпаж БМП-2", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Воїни 24 ОМБр ліквідували групу російських штурмовиків у Часовому Яру. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7492) 28 окрема механізована бригада (189) БМП (414)


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Наші хлопці тихенько підійшли ,
і знищивши кацапів пішли
Молодці👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.10.2024 23:11 Відповісти
БМП - це лайно. Де Бредлі?
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15.10.2024 04:46 Відповісти
 
 