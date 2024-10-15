Зеленский о производстве оружия: Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что в конце этого месяца в украинском оборонном производстве будут новые контракты.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Доклад Главкома Сырского. По фронту: ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу устойчивость. Отдельно - Курская операция: определенные задачи продолжаем реализовывать.
Был сегодня доклад министра обороны относительно моего поручения увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия: дроны, РЭБ, артиллерия, привлечение инвестиций партнеров, наши возможности. К концу этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем, украинском оборонном производстве. И это одно из самых приоритетных наших направлений. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное", - сказал Зеленский.
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то таки він реальний дебіл !
вечірній мудозвон
"Літаки літять, будєм всіх бамбіть!!!"
За 2 місяці рашка захопила в 5 разів більше української території, ніж за 2023 рік.
За даними аналітиків, у першому півріччі цього року рашистам https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/15/7479824/ вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів.