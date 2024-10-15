Зеленский о производстве оружия: Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что в конце этого месяца в украинском оборонном производстве будут новые контракты.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Доклад Главкома Сырского. По фронту: ситуация непростая, но держим позиции. И я благодарен каждой бригаде, каждому солдату, сержанту и офицеру, которые обеспечивают нашу устойчивость. Отдельно - Курская операция: определенные задачи продолжаем реализовывать.

Был сегодня доклад министра обороны относительно моего поручения увеличения финансирования нашего внутреннего, украинского производства оружия: дроны, РЭБ, артиллерия, привлечение инвестиций партнеров, наши возможности. К концу этого месяца мы будем иметь конкретные новые контракты в нашем, украинском оборонном производстве. И это одно из самых приоритетных наших направлений. Что бы ни происходило в мире, Украина будет иметь силу. Это самое главное", - сказал Зеленский.