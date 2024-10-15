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Зеленський про виробництво зброї: Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що в кінці цього місяця в українському оборонному виробництві будть нові контракти.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Доповідь Головкома Сирського. По фронту: ситуація непроста, але тримаємо позиції. І я вдячний кожній бригаді, кожному солдату, сержанту та офіцеру, які забезпечують нашу стійкість. Окремо – Курська операція: визначені завдання продовжуємо реалізовувати.

Була сьогодні доповідь міністра оборони щодо мого доручення збільшення фінансування нашого внутрішнього, українського виробництва зброї: дрони, РЕБ, артилерія, залучення інвестицій партнерів, наші можливості. На кінець цього місяці ми будемо мати конкретні нові контракти в нашому, українському оборонному виробництві. І це один з найбільш пріоритетних наших напрямів. Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу. Це найголовніше", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) звернення (621) українська зброя (182) ОПК (226)


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Топ коментарі
+18
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15.10.2024 19:07
+15
В чому сила, брат? Сила - в коксі.
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15.10.2024 19:03
+12
Матиме - а могла б мати ше вчора
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15.10.2024 19:03
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Матиме - а могла б мати ше вчора
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15.10.2024 19:03 Відповісти
В чому сила, брат? Сила - в коксі.
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15.10.2024 19:03 Відповісти
сила в ньотонах ))
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15.10.2024 19:07 Відповісти
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15.10.2024 19:07 Відповісти
якщо хтось виглядає як дебіл, мислить як дебіл та говорит як дебіл,

то таки він реальний дебіл !
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15.10.2024 20:41 Відповісти
Це йому про що написали? Просто так? Для красивого тексту? Що на Курщині? Що на Донбасі?, До на Півдні? Херсон вже прямою наводкою з танків обстрілюють. А У Зельоних "ситуація на фронті поліпшується!"
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15.10.2024 19:03 Відповісти
ля-ля-фа-фа, тру-ля-ля....

вечірній мудозвон
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15.10.2024 20:42 Відповісти
"Пихтів, пихчу і буду пихтіти... Все *******." Сказав ЗЄ і з особливою жорстокістю затоптав мівіну.
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15.10.2024 19:04 Відповісти
Да пора уже каждому школьнику выдать паяльник . Но есть свои приколы в правительстве .
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15.10.2024 19:05 Відповісти
Брехливий мудак,якому брешуть такі ж брехливі мудаки.
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15.10.2024 19:06 Відповісти
Все ,що відбувається в світі показує правителів держав ,котрі мають сильну армію і економічну силу.як і показує " сильних корупційних 3,14здунів при владі.за котрих в держави збройні сили без зброї і економіка розвалена.Одна потужна "3,14сдьож"
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15.10.2024 19:09 Відповісти
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15.10.2024 19:11 Відповісти
Що б не відбувалось у світі, Україна матиме силу... по корупції у владі. Це найголовніше", - Зеленський (Єрмак)
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15.10.2024 19:18 Відповісти
Особливо "потужно" запрацюють підприємства після підвищення податків заднім числом. Ці зелені гниди відмовилися створити фонд для фінансування війська та ОПК. Зброї і зараз не вистачає, бо союзники не виконують своїх обіцянок з постачання, Всі доповіді МО про сертифікацію нових видів озброєння стосуються не тільки вітчизняних зразків, але у більшості випадків - зброї отриманої від партнерів. А між сертифікацією та серійним виготовленням партій озброєння минає певний проміжок часу, який рахується місяцями.
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15.10.2024 19:19 Відповісти
Все в майбутньому,копіює комуняк!
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15.10.2024 19:25 Відповісти
Знову той скунс Литвин "бадьорий" текст написав...
"Літаки літять, будєм всіх бамбіть!!!"
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15.10.2024 19:29 Відповісти
Просрал,проврал,прокрал...
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15.10.2024 19:30 Відповісти
Хто йому пише такі дібільні спічі?
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15.10.2024 19:33 Відповісти
Спічрайтер Літвін , той що на одне лице з Безмозглою.
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15.10.2024 19:48 Відповісти
Зробив би вступ. Я відмінив військовий парад на день Незалежності заморозив ракетні програми бо то були Турчинова і Порошенка .... і так далі до шашликів.
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15.10.2024 19:34 Відповісти
сподіваюсь мільярд контрактів.
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15.10.2024 19:35 Відповісти
Сирський та Зеля потужно рулять.

За 2 місяці рашка захопила в 5 разів більше української території, ніж за 2023 рік.

За даними аналітиків, у першому півріччі цього року рашистам https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/15/7479824/ вдавалось захопити максимум по 200 квадратних кілометрів на місяць, в серпні вже 351, у вересні 468 квадратних кілометрів.
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15.10.2024 19:44 Відповісти
Відповідно до трускавецької фізики, сила це маса кешу, що вліз до багажника, помножена на прискорення автівки у бік західного "кордону 1991го".
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15.10.2024 20:04 Відповісти
Що б ти з'їв ...
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15.10.2024 20:04 Відповісти
Кажуть шо телебачення, хоче на хеловін мільон прокльонів, на ху*ла наслати ,то добре шо 🤡 теж вовік звуть ,може і українського ху* ла прихвате !!!
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15.10.2024 20:11 Відповісти
царизм відверто замахав, а весь цей до непристойності роздухопелений культ небритої особистості вже у печінках сидить у більшості населення. Люди вже нажерлися, аж скапує їм, усієї цієї одноосібщини, однопартійщини й наполеонщини... А казки, то взагалі не заходять !
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15.10.2024 20:15 Відповісти
100%
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15.10.2024 21:05 Відповісти
тцк и полиция тебя берегут. не напрягайся гундосое
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15.10.2024 20:22 Відповісти
це чмо не хотіло лаври перемоги ділити з Залужним, то тепер буде відрами сором ковтати, ще й дітям і онукам залишиться тих помиїв, які зєлєнь з дєрмаком наваячили
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15.10.2024 21:41 Відповісти
І розпродаємо родовища титану..
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16.10.2024 00:51 Відповісти
Все продано, все просрано і лишається кидати надії на краще майбутнє, тільки от передумов навіть на надію немає.
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16.10.2024 05:23 Відповісти
 
 